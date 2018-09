Madagascar: Situation politique - Lamamra désigné par l'UA pour une mission d'évaluation

Samedi dernier, Andry Rajoelina a fait le plein à Faratsiho et à Mahitsy. Plus »

L'émissaire de l'Union africaine avait déjà conduit la médiation de la crise d'avril et mai dernier au Madagascar, au cours de laquelle les principales parties malgaches avaient accepté un accord politique en vue de la tenue d'une élection présidentielle à la date prévue par la Constitution et la désignation d'un premier ministre du consensus.

Pour sa part, le président de la Commission a réitéré l'engagement de l'Union africaine à continuer à accompagner Madagascar pour l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles, en désignant l'ex-chef de la diplomatie algérienne a mené une "mission d'évaluation de la situation et a appuyé le processus de réconciliation en cours" dans ce pays africain.

Lors de son entretien avec Moussa Faki Mahamat, le président du Sénat a exprimé sa reconnaissance à l'Union africaine pour l'appui apporté en vue de surmonter la crise politique qu'a connu récemment Madagascar et souligné la nécessité de son implication continue et active, a ajouté le communiqué de l'UA.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.