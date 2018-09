Algérie: 7e Conférence ministérielle du Forum de Coopération Chine/Afrique - Messahel à Pékin

La Conférence ministérielle a adopté les projets de la déclaration de Beijing et du plan d'action 2019-2021 qui seront soumis au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement dont les travaux commenceront demain et s'étaleront sur deux jours.

Les ministres africains se sont félicités de l'état de mise en œuvre des actions de coopération convenus entre l'Afrique et la Chine en renouvelant leur engagement à poursuivre cette coopération et la renforcer davantage au bénéfice des deux parties.

La Conférence a été présidée par la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Lindiwe Sisulu, et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

