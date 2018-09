Algérie: Saison de dattes - La vente de "M'naggar" bat son plein à Ouargla

Une vaste campagne préventive de lutte contre les principaux ravageurs du palmier dattier, causant des dégâts considérables sur la qualité et le rendement de la production phoenicicole, dont le Boufaroua (un acarien de la famille des Tetranychidae) et le Myelois (ver de dattes) a été lancée à Ouargla, par la DSA en collaboration avec la chambre de l'agriculture de la wilaya.

La plus part des vendeurs de ce fruit des variétés notamment "Ghars","Takarmoust", "Timjouhart", "Litime" et autres, sont des agriculteurs où des jeunes qui se sont lancés dans cette activité commerciale pour pouvoir soutenir le budget de leurs familles, mis à mal par les dépense s financières de la rentrée scolaire.

Récoltée souvent tôt le matin par des grimeurs de palmiers à travers les palmeraies des vallées d'Oued Mya (Ouargla) et d'Oued Righ (Touggourt), durant la saison allant du juillet à la mi-septembre, cette espèce de datte, de couleurs jaune ou orange tachetées de marron claire et caractérisée par son goût légèrement acide et mielleux. Elle est généralement offerte à déguster fraiche avec du lait ou du l'ben (petit-lait).

OUARGLA - Des quantités de dattes précoces, à moitié mûre, connues localement sous le nom de "M'nagguar" sont visiblement plus importantes dans l'ensemble des marchés des fruits et légumes de la wilaya d'Ouargla, a-t-on constaté.

