Burkina Faso: Autoroute, insécurité - Le Burkina cherche des solutions à Beijing

Le ministre en charge des Infrastructures, Eric Bougouma et son collègue en charge de l'Energie, Bachir Ismaël Ouédraogo se sont rendus à China Harbourg Enginneering Company LTD (CHEC) pour faire «plus ample connaissance» avec l'entreprise et signer un document qui consacre «l'état d'avancement exceptionnel» du projet de l'autoroute Bobo-Ouaga dans son tronçon Ouagadougou-Koudougou, longue de 110 kilomètres.

«L'offre financière a été examinée par les deux parties engagées à accélérer la finalisation des discussions financières afin de permettre le respect des délais déjà proposés par les deux parties. Ce planning prévoit le démarrage des travaux en 2019», a confié Eric Bougouma après la séance de signature.

D'après M. Bougouma, les autorités chinoises soutiennent pleinement les différents projets entre entreprises chinoises et le Burkina Faso. Les études de rentabilité économique ont aussi été faites, dit-il, en précisant que ce sera une autoroute à péage qui va accélérer les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.

Le futur chantier sera le projet routier le plus important du pays et ce sera l'occasion pour le Burkina d'aller à l'école chinoise pour ce type de chantier. Lors du recrutement, l'accent sera mis sur le recrutement de Burkinabè, et sur la collaboration avec des entreprises burkinabè, promet Eric Bougouma.

«Nous avons beaucoup d'expérience en Afrique de l'Ouest», insiste pour sa part le vice-président de CHEC, insistant sur le fait que la société emploie beaucoup de main-d'œuvre et de matériaux locaux dans les zones où elle intervient.

CHEC propose également d'investir dans le domaine des énergies renouvelables au Burkina à travers un mécanisme de BOT. «Nous venons de signer avec eux pour la finalisation des études de faisabilité.

A partir de là, nous aurons une idée sur le coût du projet et le prix du kilowatt/heure. C'est un mécanisme innovant, insiste M. Ouédraogo, «dans le cas où nous aurons une entreprise qui nous accompagne dans un secteur aussi important comme l'énergie. C'est une très grande opportunité pour nous. Nous espérons que cela pourra se concrétiser dans les mois à venir.»

Et de préciser que «le mécanisme du BOT et un mécanise dans lequel l'investisseur vient avec ses moyens, investit et nous revend l'énergie. Le mécanisme d'endettement est éliminé à ce niveau-là, ce qui permet au gouvernement d'avoir une capacité supérieure sans s'endetter.

Ce sont des mécanismes de ce genre qu'il faut accompagner dans tous les secteurs du Burkina Faso. Nous sommes assez prudents, nous faisons tout pour ne pas en rajouter. C'est pour cela que nous apportons beaucoup d'espoir dans ce que nous venons de signer avec CHEC»

Le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, s'est lui rendu au siège de Huawei Technologies pour voir de plus près le savoir-faire technologique de la Chine.

Et si les fruits tiennent la promesse des fleurs, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso devraient être prochainement dotés de centres intégrés de contrôle et de surveillance vidéo de pointe en attendant la couverture d'autres villes et des frontières.