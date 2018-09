Burkina Faso: Kaya - Un présumé receleur dans les filets des Kolgweogo

« Nous étions ensemble ici à Kaya. Il concevait des plans de construction des maisons et comme je suis maçon, on collaborait ensemble », a-t-il confié. Et d'ajouter : « Quand il s'est installé à Ouagadougou, je me suis rendu chez lui. J'ai trouvé qu'il a une boutique de vente de pièces détachées. Il possède également une voiture et cela m'a mis en confiance. C'est pourquoi, je traite avec lui ».

Il s'agit de Robert Sawadogo, un maçon âgé de 29 ans et domicilié à Kaya. Boureima Ouédraogo est ainsi transféré à Kaya pour indiquer son « client ». Robert Sawadogo est interpellé à son tour par les kolg-weogo de la ''Cité du cuir et des brochettes au coura-coura" avec l'appui de ceux de Ouagadougou, le jeudi 30 août 2018. Après interrogatoire, il reconnait avoir acheté les 5 motos pour un usage personnel. Faux, selon les kolg-weogo.

