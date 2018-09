Afrique Centrale: Accord de paix - Abdelmounem Boussafita félicite le Soudan pour le retour de la paix en Centrafrique

C'est avec honneur et grand plaisir que je félicite Son EXCELLENCE Omar El Bachir Président de la République du Soudan et son gouvernement pour l'accord de paix en CentrAfrique et au Sud Soudan.

Ceci est un réel message d'amour pour l'Afrique et de paix pour le monde entier. Il est nécessaire dans les temps actuels de avoir des actions de ce genre qui permettent de redonner l'espoir au continent et au peuple Africain.

Cependant je reste inquiet sur l'absence de Mr Mohamed Dhaffane. Ce dernier, Ministre d'État, ancien ministre des Forêts et de l'Environnement et ancien 2ème Vice-président de la Séléka, est signataire de l'Accord de Brazzaville et chef de délégation.

Pour la signature de ce présent accord de paix au Soudan, cette personnalité était l'une des figures absentes du raout.

Encore bravo et merci pour ces lueurs d'espoir dans ces temps obscurs.