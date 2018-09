Algérie: Education - Allègement du poids du cartable pour les élèves du primaire

Alger — La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a indiqué dimanche que le poids du cartable sera allégé pour les élèves du cycle primaire et ce, pour contribuer à protéger leur santé.

"Le ministère a promulgué une circulaire concernant les trois cycles (primaire, moyen et secondaire) portant allègement du poids du cartable ainsi que la réduction des coûts des articles scolaires et la rationalisation de leur utilisation", a précisé Mme Benghabrit dans une

interview accordée à l'APS à la veille de la rentrée scolaire 2018/2019, soulignant que cette circulaire a été élaborée par une commission composée d'enseignants, d'inspecteurs et de directeurs.

La ministre de l'Education nationale a déclaré qu'une étude, élaborée par son département en 2013 en 2018, a conclu à l'impératif d'un allègement du cartable, pour les élèves des cycles primaire et moyen, de deux (02) à quatre (04) kg, préconisant, dans ce sens, l'utilisation de cahiers de 64 pages au lieu de ceux de 96 ou 120 pages.

Pour la 1ère et la 2ème année primaire, le poids du cartable passera de 2.5 kg à 1.95 kg, alors que pour la 3ème année primaire, il sera réduit de 3.95 kg à 2.75 kg, soit une différence de 1.25 kg, a-t-elle précisé.

La ministre a évoqué, également, la diminution du nombre des pages des manuels scolaires pour les classes de 3ème et 4ème année primaire, rappelant que depuis les deux dernières années, les classes de 1ère et de 2ème année primaires utilisent un seul et même livre pour les matières scientifiques, et un pour les matières sciences sociales et humaines, la lecture et l'éducation civique.

La première responsable du secteur de l'éducation a fait état également d'un allègement du poids du cartable pour les élèves de 4ème et de 5ème année primaires de 4.5 kg à 3.10 kg, soit une différence de 1.4 kg.

Des solutions pédagogiques ont été proposées à cet effet, à savoir maintenir le cahier d'activités à la classe, ne pas ramener tous les articles à la fois et consacrer un casier à la classe, a-t-elle ajouté.

Elle a également fait savoir qu'une campagne sera organisée en vue de sensibiliser les parents à l'importance de suivre les recommandations du ministère en matière d'allègement du cartable.