Congo-Brazzaville: Clevid Dikamona rebondit au FC Heart of Midlothian

Deux jours après l'annulation de son contrat avec le club israélien du Bnei Shaknin, Clevid Dikamona s'est engagé en faveur du leader du championnat écossais : Heart of Midlothian pour un an.

Samedi après-midi, dans la chaude ambiance du Tynecastle Stadium d'Edimbourg, Heart of Midlothian a nettement battu St.Mirren (4-1) devant quelques 17 000 spectateurs. Parmi eux, Clevid Dikamona qui avait satisfait à la traditionnelle dans la matinée.

Dans l'attente de l'officialisation de son arrivée pour un an (et une saison supplémentaire en option), le défenseur de 28 ans a pu apprécier la mécanique bien huilée du 4-4-2 des « Jambos », l'un des surnoms de l'équipe.

Après 4 journées, Heart of Midlothian est première avec autant de succès, dont celui face au Celtic Glasgow, et 10 buts marqués pour 2 encaissés.

Le natif de Caen devra donc gagner sa place au sein d'une équipe qui tourne bien. Mais nul ne doute qu'il savoure déjà l'idée de retrouver le haut d'un classement après sa saison galère au FC Platanias.

Avec la formation crétoise, reléguée avec 24 défaites et 65 buts encaissés, il avait pris part à matchs 23 matchs (1 victoire et 3 nuls pour 19 revers).

Libéré, Clevid Dikamona pensait se relancer en Israël cet été. Malgré d'autres pistes, dont le Bnei Yehuda et Heart of Midlothian (il avait visité les installations du club en juillet), il s'était engagé le 7 aout en faveur de l'Ihoud Shaknin. Avec lequel il a joué un match de Toto Cup contre Yehuda et Mavis Tchibota.

Mais le club de la principale ville arabe de l'Etat hébreu a été interdit de recrutement. Et le contrat de l'ancien joueur de Bourg-en-Bresse a été invalidé. Pour, finalement, son plus grand bonheur et celui de sa famille, contente de retrouver la vie britannique.

Rappelons que Dikamona a évolué en Angleterre en 2015-2016, à Dagenham (4e division). Sa saison lui avait valu une première sélection (sur 4) en équipe nationale du Congo. Un bel exercice en tête du championnat écossais ne pourrait, sur ce plan, pas lui faire de mal.