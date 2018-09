Togo: Planète Foot, ETECON et FSA sacrés champions !

Les projecteurs se sont éteints ce dimanche sur la 2ème édition du Tournoi de la Jeunesse Trophée Sergio Sport des U13, U15 et U17 de football. Pour cette compétition à laquelle ont pris part plus de 18 centres de formations et académies de football du Togo, ce sont les équipes de Planète Foot (U13), ETECON (U15) et FSA (U17) qui ont été sacrés. Ces centres ont tiré leur épingle des finales qui les ont opposé à des adversaires qui n'ont pourtant pas démérité.

Face à Sporting Club de Lomé pour la finale des U17, FSA (futures Stars d'Agoè), a fait étalage de toute sa classe et a fait admirer l'instinct de buteurs de ses attaquants.

Et la défense de Sporting ne pouvait qu'en souffrir. 6-3, ce fut le score à l'arrivée à la faveur de FSA. On peut parler de parcurs de champion pour ce centre (FSA) qui a simplement survolé la compétition en gagnant tous ses matches. Une première dans l'histoire de ce Tournoi.

Chez les U15, la finale a mis aux prises, ETECON et Sporting Club. Dans une rencontre très tactique et équilibrée, c'est finalement les jeunes d'ETECON qui ont cloué au piloris leurs adversaires dans les toutes dernières secondes de jeu. A l'arrivée, ETECON est sacré champion de cette catégorie grâce à sa victoire de 1-0.

Les U13 qui discutaient en levée de rideau, leur finale ont vu la consécration de Planète Foot devant le vainqueur de l'édition précédente de leur catégorie, Wara. 5-4, ce fut le score qui a sanctionné cette finale aprement disputée.

Promoteur de la marque Sergio encore appelée la marque des couronnés, Serge Bénissan, a exprimé toute sa satisfaction quand au bon déroulement de la compétition. Sans se substituer à la Fédération, il a promis des innovations pour la prochaine édition.

Des trophées, des médailles et des enveloppes et autres lots de maillots, ballons ont été remis aux équipes selon leur mérite. Les meilleurs joueurs, meilleurs buteurs et meilleurs gardiens ont été aussi primés pour les mérites individuels.

Les rideaux tombés sur cette 2ème édition du Tournoi de la Jeunesse Trophée SERGIO SPORT, après 19 jours de compétition, rendez-vous est donc pris pour l'acte 3 lors des vacances de 2019.

T228

