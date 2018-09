Ile Maurice: Négligence médicale alléguée - «Flou» autour de la mort de Martine

Un an après le vote historique à l'ONU en faveur de Maurice et aux dépens de la Grande-Bretagne,… Plus »

Il concède toutefois que la jeune femme avait des «antécédents assez graves», ce qui a pu contribuer à la dégradation de sa santé après l'anesthésie. «Elle avait subi des interventions chirurgicales délicates par le passé.» Comment expliquer donc qu'elle a obtenu le feu vert pour se faire opérer et que ses proches n'aient pas été prévenus ? Le directeur de la clinique précise que c'est aux médecins de répondre à ces questions et non la clinique...

Pour les proches de Martine, cela ne fait aucun doute. Les médecins n'ont pas fait suffisamment de tests avant l'opération. «Ce jour-là, elle a été admise à 11 heures et l'opération a débuté à peine une heure plus tard. Vous trouvez ça normal que les choses s'enchaînent aussi vite que ça ?» Un rapport complet sur ce cas a été sollicité auprès de la Clinique Mauricienne mais leurs questions demeurent en suspens. Ils attendent désormais que l'enquête du Medical Council fasse la lumière sur cette affaire.

Hormis le fait qu'elle se plaignait de maux de gorge, Martine jouissait, selon son oncle Erold Magdelaine, d'une bonne santé. D'ailleurs, il explique qu'elle était sereine et presque soulagée de pouvoir enfin se débarrasser de «l'inflammation» qui la perturbait. «Elle était une femme pleine de vie, amoureuse de la nature. Elle organisait souvent des randonnées avec des jeunes. La protection de l'environnement lui tenait à cœur et elle s'engageait en tant que bénévole pour le ramassage d'ordures.»

De là, l'état de santé de Martine ne s'est jamais amélioré. Elle a subi de nombreux dommages cérébraux et a rendu son dernier soupir le 24 août. Les proches de la jeune femme, atterrés, ont tout de même dû s'acquitter du montant de la facture de Rs 51 127, qui leur a été envoyée quelques jours après sa mort. Qu'importe l'argent, disent-ils, ce qu'ils veulent, ce sont des réponses. Raison pour laquelle ils ont porté plainte à la police et sollicité l'aide du Medical Council.

Avant de sombrer dans le coma, Martine devait se faire opérer des amygdales à la Clinique Mauricienne, le 4 août. Mais son état de santé s'est subitement dégradé lors de l'anesthésie. Elle a fait deux arrêts cardiaques et trois jours plus tard, a été transférée à l'hôpital du Nord, faute d'équipements adéquats à la clinique.

