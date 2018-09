Togo: Les académies de football unissent leurs forces pour mieux faire

Les académies et écoles de football du Togo se mettent ensemble pour mieux faire leur travail. Réunies ce samedi à Lomé, elles ont crée l'Association des académies de football du Togo (2A Foot-Togo). A travers cette association, ces structures venues, qui forment de jeunes footballeurs, entendent unir leurs énergies pour mieux relever les défis qui se posent à elles et ainsi atteindre leurs objectifs.

« Nous sommes partis du constat qu'en faisant les choses chacun de son côté, nous ne parviendrons pas aux résultats escomptés. En plus, nous avons un vide juridique et organisationnel en ce qui concerne nos centres et académies. Autrement dit, rien n'est prévu pour agrémenter les centres et écoles de formation de football. Par ailleurs, aucune considération n'est donnée à ces centres. Ne pas être reconnu alors que nous abattons un gros travail, c'est la pire des humiliations. Toutes ces lacunes se doivent d'être corrigées », a expliqué Florent Hegla Kataka, responsable du centre Swallows et initiateur de la rencontre.

2A Foot-Togo se lance donc le défis d'amener ses membres à s'améliorer dans ce qu'ils font. Et ce sera à travers l'adoption d'un règlement intérieur et une charte, ainsi que la mise en place d'un critère d'homologation qui permettra aux écoles de football d'aller vers l'excellence, pour ainsi donner l'occasion aux jeunes footballeurs de devenir des stars dans l'avenir.

« Quand on se met ensemble, c'est pour évoluer, corriger nos propres pratiques et donner l'impulsion nécessaire pour amener les instances qui dirigent et le football et le sport à adopter un certain nombre de mesure pour nous faciliter notre fonctionnement et faire en sorte que la formation délivrée à cette jeunesse soit une formation de qualité », souligne M. Hegla Kataka, qui a d'ailleurs été élu président du bureau de 2A Foot-Togo à l'issue de l'Assemblée générale constitutive de l'association.