Algérie/Gambie: CAN-2019 (Qualifications)/Gambie-Algérie - L'ère Belmadi commence lundi

Deux nouveaux joueurs vont honorer leur première convocation, il s'agit des sociétaires du FC Metz (Ligue 2/France) le milieu offensif Farid Boulaya et le gardien de but Alexandre Oukidja.

"Malheureusement, je ne vais pas bénéficier d'assez de temps pour préparer le prochain match face à la Gambie. Le stage débutera le 3 septembre avant de jouer cinq jours plus tard, c'est une mission casse-cou, c'est difficile. Nous allons voir l'état et la forme de chaque joueur, je ne pense pas qu'il y ait une équipe type qui s'est dégagée ces derniers temps. Nous allons faire en sorte d'aller là-bas pour gagner le match, c'est notre principal objectif", a confié Belmadi, au cours de son premier point de presse tenu le 18 août au Centre technique national de Sidi Moussa.

