Algérie: Championnats d'Afrique de karaté-do - L'Algérie termine à la deuxième place

Kigali — La sélection algérienne de karaté-do a terminé à la deuxième place des Championnats d'Afrique juniors et seniors (messieurs et dames) qui ont pris fin dimanche dans la capitale rwandaise Kigali avec un total de 15 médailles (7 or, 1 argent, 7 bronze).

Le classement a été dominé par l'Egypte qui a survolé la compétition avec ses 26 breloques (16 or, 3 argent, 7 bronze), le Maroc complétant le podium avec 7 médailles (1 or, 4 argent, 2 bronze).

Lors de la 3e et dernière journée de compétition disputée dimanche, l'Algérie a ajouté trois nouvelles médailles à son escarcelle, dont une en or, oeuvre de la sélection féminine kumité (seniors) qui a battu le Sénégal en finale de l'épreuve par équipes.

Vingt-cinq (25) pays dont l'Algérie, présente avec 17 athlètes, ont disputé ces Championnats d'Afrique de karaté-do seniors et juniors.

Outre le pays hôte et l'Algérie, les joutes continentales ont enregistré la participation du Nigeria, de l'Egypte, de l'Afrique du Sud, de Maurice, du Congo, du Cameroun, du Maroc, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Namibie, de la Tunisie, de la RD Congo, du Mozambique, de l'Angola, de la C ôte d'Ivoire, du Botswana, du Ghana, du Bénin, du Tchad, du Kenya, du Niger, de la Centrafrique et de la Guinée.