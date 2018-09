Burkina Faso: Procès du putsch - " Complicité et surprise " au sein de la garde rapprochée du PF

L'audience du procès du putsch manqué s'est poursuivie, les 31 août et 1er septembre 2018, avec l'interrogatoire des caporaux Soumaila Diessongo et Issaka Ouédraogo, du soldat de 1re classe Arouna Ouédraogo et du major Moutouan Koumbia. Ils sont poursuivis, entre autres, pour complicité de coup d'Etat, meurtre, coups et blessures volontaires et dégradation de biens.

Le caporal Soumaila Diessongo, 26 ans purge déjà une peine de 10 ans dans l'affaire de l'attaque de Yimdi. Pour ce qui est du procès du putsch manqué, il est poursuivi pour coups et blessures sur des personnes et pour complicité de destruction de biens. Comme la plupart des accusés, il a plaidé non coupable. Il a expliqué qu'au moment des faits, il était de garde du 16 au 18 septembre 2015.

Le matin du 17 septembre, a-t-il dit, sous ordre de son chef Issouf Zougnonma et accompagné de Adama Kaboré et deux autres collègues, ils auraient embarqué dans un véhicule pour aller chercher des vivres. « En cours de route, nous avons été arrêtés par deux individus signalant qu'il y aurait des tirs au domicile de feu Salifou Diallo.

Alors, le chef a décidé de changer notre itinéraire et on s'est rendu au lieu », a-t-il expliqué. Ils y auraient rencontré l'assistant de police Yacouba Manli qui a dit avoir effectué des tirs de sommation pour disperser des manifestants. « Le chef a pris son arme et l'a amenée au camp », a indiqué l'accusé.

De retour au camp, le caporal Diessongo dit être resté jusqu'au 18 septembre et à sa descente de garde, il est rentré chez lui et n'est plus revenu au camp jusqu'à la dissolution du Régiment de sécurité présidentielle (RSP). « N'avez-vous pas molesté l'assistant de police Yacouba Manli ? », a interrogé le procureur militaire, Alioun Zanré.

Reconnu de par sa taille

« Non », a répondu le caporal Diessongo. « Pourtant dans la déposition de la victime, il a dit avoir reconnu le caporal de par sa taille car il était le plus court d'entre eux. Il l'a d'abord déshabillé, l'a fait coucher à même le sol et l'a roué de coups à telle enseigne qu'arrivé au camp, il a été évacué à l'infirmerie pour des soins.

D'ailleurs, il n'était pas la seule victime. L'ex-sergent Lassana Ouédraogo a, lui aussi, reçu des coups », a fait savoir le parquet militaire. Et l'accusé de toujours nier les faits car n'ayant frappé personne au moment des faits.

Pour son avocat, Me Martine Tologho, l'accusation contre son client est sans fondement car il n'y a aucune preuve contre lui. « Il n'y a que de simples présomptions liées à l'apparence de mon client sinon la victime ne l'a pas reconnu formellement », a-t-elle soutenu.

A la suite du caporal Diessongo, c'était au tour du caporal Léonce Sow de comparaître. Selon les explications de son avocat Mamadi Sawadogo, son client a été renvoyé à la barre par inadvertance par la Chambre de contrôle alors que son dossier est vide car aucune charge n'est retenue contre lui.

« Au regard de la situation, nous sommes dans l'impossibilité d'interroger l'accusé car il n'y a pas de charge retenue contre lui », a confirmé le président. Malgré tout, le ministère public a souhaité qu'il soit cité plus tard à comparaître comme un témoin.

L'affaire Safiatou Lopez s'invite au procès

Dans la soirée du vendredi 31 août 2018, alors qu'il devait passer à la barre, l'interrogatoire du soldat de 1ère classe Adama Kaboré a été ajourné sur demande de son conseil.

En effet, Me Silvaire Kiemtaremboumbou est aussi l'avocat de Safiatou Lopez interpellée par la gendarmerie et dont son audition était prévue samedi 1er septembre. C'est donc le soldat de 1ère classe Arouna Ouédraogo qui est « passé à la casserole ». Arouna Ouédraogo était à la section électricité de la compagnie des services de l'ex-RSP.

Selon le tribunal militaire, deux chefs de poursuite pèsent sur lui. Il s'agit de complicité de coup d'Etat pour avoir facilité ou aidé par une participation physique ou un apport en moyens financiers et matériel au général Gilbert Diendéré dans l'accomplissement de l'attentat à la sûreté de l'Etat le 16 septembre 2015 et les jours suivants. Il est également reproché au soldat Arouna Ouédraogo, d'être auteur de coups et blessures volontaires sur 42 personnes au cours de la même période. Des infractions que l'accusé a rejetées en plaidant non coupable.

Le soldat Ouédraogo a expliqué qu'en sa qualité d'électricien, il avait commencé un dépannage le 15 septembre 2015 au Conseil de l'entente. Le 16 septembre, il y est retourné en tenue militaire « terre du Burkina » avec deux civils pour achever son travail. A son arrivée, a-t-il poursuivi, il a senti un comportement inhabituel de ses frères d'arme. C'est alors qu'il s'est approché pour mieux comprendre.

« Va te changer et rejoint ta compagnie à Ouaga 2000. On ne veut pas voir cette tenue ici », lui aurait-on dit. « Sur le chemin de retour, un maire qui me connaît m'a appelé pour me dire qu'il paraît que les autorités de la Transition ont été arrêtées », a relaté Arouna Ouédraogo. Une fois au camp Naaba Koom II, un sergent dont il ignore l'identité est venu lui intimer l'ordre de monter dans son véhicule.

« J'ai obéi à l'ordre sans chercher à savoir la destination, mais si j'avais su qu'on allait quitter le camp, j'allais refuser », a expliqué l'électricien à la barre.

A l'en croire, le sergent en question l'a déposé avec d'autres éléments à l'intersection de la route menant vers la télévision BF1 où il a passé quelques temps avant de rejoindre la base. N'ayant pas pu achever son travail au Conseil de l'entente, il cherchait une occasion pour s'y rendre, le 17 septembre, quand il a vu un véhicule 4X4 qui sortait du camp.

« J'ai embarqué à bord. Il y avait l'adjudant-chef Koussoubé et le sergent Djerma, mais au lieu de m'amener au Conseil, le véhicule est allé se stationner à côté de l'ancienne primature, à un endroit appelé promotion. Nous y avons déposé l'adjudant-chef Koussoubé », a relaté le prévenu.

Selon l'électricien, le véhicule a rebroussé chemin mais malgré son insistance afin qu'on le dépose au Conseil, il n'a trouvé aucune oreille attentive.

Il sauve des jeunes au domicile de Salifou

Aux encablures du rond-point des Martyrs, selon les dires de Arouna Ouédraogo, leur véhicule a été accosté par un groupe de jeunes. Ces jeunes ont expliqué que deux de leurs camarades étaient retenus au domicile de Salifou Diallo et qu'il y avait des tirs d'armes. L'équipe du sergent Issouf Zougnonma, a-t-il expliqué, les a trouvés sur place et le tir venait de l'assistant de police Yacouba Manli. Ils ont retiré son arme et l'ont conduit au camp Naaba Koom II.

« J'ai personnellement aidé des jeunes à se sauver », a-t-il ajouté. Pour sa journée du 18 septembre, le soldat Arouna a raconté avoir participé aux environs de 23h, à une mission d'escorte à Bingo sur ordre de son supérieur Souleymane Ouédraogo, pour ravitailler une citerne.

Le parquet militaire, brandissant les dépositions de Arouna Ouédraogo devant le juge d'instruction, soutient que l'accusé déforme ses propos à la barre. Contrairement à ses dires, affirment les parquetiers, le prévenu a dit, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, qu'il partait au Conseil pour suivre un cours d'armement et non faire de la maintenance d'électricité.

« Ou ces faits ont été forgés par le juge, ce qui est invraisemblable, ou vous ne dites pas la vérité », a soutenu le parquet. Et de poursuivre, la mission première du RSP est d'assurer la sécurité du président.

A ce titre, a chargé le parquet, à partir du moment où vous avez l'information selon laquelle « les autorités de la Transition seraient aux arrêts », votre devoir est de la vérifier et la faire remonter. Si vous ne l'avez pas fait c'est en connaissance de cause.

La sincérité des PV en cause

Le conseil de l'accusé, Me Ignace Tougma s'est offusqué de l'attitude du parquet. « Ils essaient de piéger mon client, mais il est resté constant dans ses déclarations parce que c'est la vérité », a-t-il déclaré. Il a également fait remarquer que la lecture des passages des procès-verbaux par le parquet montre que le juge a instruit le dossier avec des a priori.

« Cela pose problème et je demande qu'on s'en tienne aux déclarations faites par M. Ouédraogo à la barre parce que manifestement ces PV ne sont pas sincères », s'est-il défendu. Pour Me Tougma, son client s'est retrouvé à certains endroits du fait du hasard au regard de son récit des évènements.

En réponse aux accusations du parquet, Ignace Tougma, a relevé que dans le RSP les rôles étaient attribués et que son client ne s'occupait que de l'électricité.

Il considère que son client ne peut être poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat car il fallait qu'il ait connaissance du caractère délictueux de l'acte, toute chose qui n'est pas prouvée. Sur les coups et blessures volontaires, Me Tougma a souligné que dans les confrontations devant le juge d'instruction, personne n'a identifié son client comme auteur de cette infraction.

Mieux, a-t-il ajouté, c'est lui qui a sauvé certaines personnes et les PV le confirment. Quand il n'y a pas d'éléments accablants, le parquet se doit de reconnaître aussi cela, a-t-il conclu. Pour son dernier mot, le prévenu a dit qu'il s'incline pour ceux qui sont tombés et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

« Les gendarmes n'ont pas suivi les règles »

Caporal au moment du putsch, déjà condamné à six ans de prison avec sursis pour désertion en temps de paix, Issaka Ouédraogo, actuellement soldat de 1re classe, a comparu en premier, le samedi 1er septembre 2018. Prévenu de complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, de meurtre , de coups et blessures, il a nié les faits.

Parti le 16 septembre vers 16h au camp Naba Koom II pour en savoir davantage sur l'arrestation des autorités, relayée par les médias, il y apprendra que le quartier est consigné. Souffrant de l'hypertension, il serait resté au lit jusqu'au 28 septembre où, à la faveur des nouvelles affectations, il a rejoint le camp Sangoulé- Lamizana.

« Le 6 octobre vers 23 heures, j'étais devant une boutique en face de chez moi quand la gendarmerie est venue encercler mon domicile. Ce jour-là, ils ont perquisitionné ma maison et ont emporté deux pistolets automatiques jusque-là non retrouvés », a-t-il signalé. Recherché par les pandores, celui-ci s'est enfui en Côte d'Ivoire pour revenir quatre mois plus tard (le 1er février 2016) se rendre à la gendarmerie.

Au parquet qui voulait savoir les raisons de l'abandon du poste de garde (domicile privé du président Kafando) sans avoir reçu d'ordre à cet effet, Issaka Ouédraogo a expliqué que le maître des lieux ayant été arrêté, il est parti se mettre à la disposition de son chef et chercher protection.

« Après la prise de service au camp Lamizana, vous avez su que vous étiez recherché. Pourquoi ne pas vous rendre ou vous confier au chef de corps ? », a demandé le parquet.

« Les gendarmes n'ont pas suivi les règles. Ils devaient envoyer un papier à mon chef pour signaler que je suis recherché », a soutenu le soldat qui, au sujet des motifs de sa fuite en terre ivoirienne, a argué avoir craint pour sa vie au regard de la méthode utilisée par la gendarmerie.

L'interrogatoire de l'accusé Issaka Ouédraogo aura été marquée par une affaire de 1,941 millions de F CFA, que celui-ci aurait, d'après la partie poursuivante, reçu de l'adjudant Jean Florent Nion.

Mais les conseils du prévenu, Me Baziemo et Me Seudou Roger Yamba, ont soulevé une exception tendant à faire écarter l'affaire, « élément nouveau » car non contenu dans l'arrêt de renvoi et aussi parce que l'expert qui a travaillé sur le transfert d'argent depuis la Côte d'Ivoire n'a pas prêté serment. Le tribunal a promis de vider l'exception au moment de rendre sa décision.

Abdou Compaoré était le 2e à comparaître le samedi 1er septembre. Il n'a pu être interrogé en l'absence de Me Paul Kéré constitué à sa défense, constitution qui dessaisit Me Jacques Sory alors commis d'office qui était pourtant à l'audience.

La troisième comparution a été celle de l'adjudant-chef major Moutuan Koumbia, poursuivi pour les mêmes faits que le soldat Issaka Ouédraogo, faits qu'il a réfutés. La clarté du récit du major a été saluée par toutes les parties au procès. L'officier, chef de la cellule d'accompagnement de la sécurité du Président Kafando, a narré que le 16 septembre 2015, son équipe a conduit celui-ci au conseil des ministres.

Vers 13 heures, de la salle de repos, il entend « des voix menaçantes ». Il cherche à comprendre en regardant par les ouvertures. Peu de temps après, le sergent Bokouté Kam vient lui dire sans précision d'identité : « Ils nous ont mis à plat ventre et nous ont désarmés.

Puis ils sont montés et sont ressortis avec le Président et le Premier ministre ». Ainsi pris de court, alors qu'il s'attellait à mesurer le rapport de force afin d'informer ses supérieurs, l'un de ceux-ci, le lieutenant Abdoul Kadri Dianda, vient aux nouvelles que le major Koumbia dit n'avoir pas pu donner.

Il reçoit un 2e appel du major Eloi Badiel qui lui signifie qu'on viendra le chercher. Un 3e appel vient, celui du chef d'unité de l'accusé, le capitaine Abdoulaye Dao. Le capitaine Dao lui passe le sergent Amadou Cissé, l'un des gardes rapprochés molestés par le commando qui a arrêté les autorités.

Par la suite, le sergent-chef Adama Diallo, envoyé du major Badiel, vient embarquer Koumbia pour la résidence présidentielle. Là, Badiel le fait asseoir. Entre 17h et 18h, Moutuan Koumbia est autorisé à aller se mettre en tenue militaire au domicile privé du président Kafando.

« RSP, restez soudés quelle que soit la situation »

Il passe la nuit à la présidence. Le lendemain 17 septembre, deux rassemblements de répartition des hommes en groupes ont lieu mais Koumbia et deux autres coéquipiers ne sont pas concernés. Vers 19h, le major Badiel l'instruit de former un cortège pour raccompagner Michel Kafando chez lui et désigne Moutuan pour la sécurité du président sénégalais Macky Sall qui séjournera à Ouagadougou du 18 au 20 septembre. Le 22, des troupes de l'intérieur du pays font mouvement vers Ouagadougou.

Le chef de corps adjoint du RSP instruit les différents groupements de s'organiser en groupes de combat. Le major Koumbia est logé dans la réserve. C'est ainsi qu'il reste au poste de commandement jusqu'au 26 septembre où le Chef d'Etat-major de l'armée de terre (CEMAT) vient entretenir la troupe du désarmement et du redéploiement du personnel de l'ex-RSP.

Au rassemblement du 27 septembre, le chef de corps par intérim lit les affectations dans les nouveaux postes et indique que chacun doit réintégrer ses armes et munitions et attendre un certificat de cessation de service.

Le major Koumbia quitte alors le camp qu'il regagne le 28, date à laquelle le général Gilbert Diendéré vient au rassemblement livrer le message : « Eléments du RSP, restez soudés quelle que soit la situation », message appuyé de gâteaux donnés par une association de femmes et filles en soutien à la troupe.

L'accusé est alors très surpris par les propos du général et retourne chez lui. Il rejoindra son nouveau poste, le génie militaire, le 29 et confiera tout ce qu'il a vécu au chef de corps.

Ce récit « très clair » a pourtant laissé le parquet perplexe quant au fait que Moutuan Koumbia n'a pas informé son supérieur du désarmement des gardes rapprochés ni marquer une opposition, ne serait-ce que verbale, comme d'autres l'ont fait, au coup d'Etat.

A cela s'ajoutent le non désarmement de l'accusé quand il a rejoint le major Badiel à la présidence et le fait qu'il a intégré un groupe de combat, celui des réservistes. A ces préoccupations, le major Koumbia a répondu qu'il a été pris de court et qu'il a évité de mettre la vie du président Kafando en danger en tentant une résistance.

Du reste, a-t-il avancé, il ne connaissait pas la position claire des uns et des autres au moment des faits. Il en a voulu pour preuve, à la demande de la partie civile, le fait qu'en réalité ce sont des éléments du grand dispositif de la garde rapprochée du président qui ont fomenté le coup avec la complicité des gardiens à différents niveaux.

Pour Me Timothée Zongo, le conseil de l'accusé, le parquet reproche à son client le fait d'avoir été surpris. « Si être surpris est une faute, c'en est une professionnelle et non pénale », a argué l'avocat.

L'interro-gatoire du major se poursuit ce matin à partir de 9 heures. Au début de l'audience du 31 août, deux accusés, Faiçal Nanema et Abdoul Karim Baguian sont passés à la barre pour une demande de liberté provisoire. Le président du Tribunal, Saidou Ouédraogo a renvoyé le délibéré ce matin.