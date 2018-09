Afrique: Tenue lundi à Pékin de la 6ème Conférence des entrepreneurs chinois et africains

Pekin — La capitale chinoise abritera lundi la 6ème Conférence des entrepreneurs chinois et africains, qui constitue un cadre de dialogue de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains et les représentants du monde industriel et commercial.

Cette rencontre qui aura lieu avant l'ouverture officielle des travaux du 3ème Forum sur la coopération sino-africaine, sera marquée par l'allocution du président chinois, XI Jinping, suivi de celle du président sud-africain, Cyril Ramaphosa.

Les interventions des deux présidents seront suivies de celles des représentants des cinq sous-régions africaines, auxquelles succéderont également celles du représentant des entrepreneurs chinois et du représentant des entrepreneurs africains.

Les travaux du 3ème Forum sur la coopération sino-africaine seront ouverts dans l'après-midi en présence de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement africains dont le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Le Forum qui se déroulera cette année sous le thème : "Chine- Afrique : vers une communauté de destin encore plus solide via la coopération gagnant-gagnant", sera marqué également par la participation du président de Commission de l'Union africaine, du Secrétaire général de l'ONU et plus d'une vingtaine organisations internationales et africaines.

Ce Forum a été précédé par la tenue de la 7ème Conférence ministérielle à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

Les délégations ministérielles ont procédé à cette occasion à une évaluation d'ensemble de la mise en œuvre des programmes de coopération convenus lors des précédentes échéances de la coopération sino-africaine, notamment le 2ème Sommet de Johannesburg, tenu en décembre 2015.

La Conférence a adopté les projets de la déclaration de Beijing et du Plan d'action 2019-2021 qui seront soumis au Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement