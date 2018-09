Algérie: Le recours aux classes en préfabriqué, une mesure "exceptionnelle et temporaire"

Elle a souligné dans ce sens que l'objectif de l'école de qualité nécessitait d'atteindre un haut niveau de professionnalisme dans les pratiques d'enseignement et de gestion qui sont au service des apprentissages des élèves, et mettant en exergue l'importance de la formation continue des enseignants visant à améliorer leurs compétences.

Il s'agit, a-t-elle indiqué, de la refonte pédagogique, l'amélioration de la gouvernance de l'école et le renforcement de la place et de l'importance de la formation.

Mme Benghabrit a fait savoir que l'objectif du secteur de l'éducation nationale pour cette année scolaire consistait en la mise en œuvre des trois dynamiques définis lors de des deux conférences nationales d'évaluation et de soutien à la réforme de l'école, initiée en 2003 par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, organisées en juillet 2014 et 2015.

Qualifiant cette situation d'"exceptionnelle", la ministre a fait savoir que son secteur s'emploie, en coordination avec les autres secteurs concernés, en vue de trouver des solutions rapides, durables et dans les meilleurs délais, car, a-t-elle dit "nous n'acceptons la scolarisation de nos enfants que dans des conditions propices et adéquates".

Dans une interview accordée à l'APS à la veille de la rentrée scolaire 2018/2019, la ministre a précisé que parmi les solutions adoptées pour cette année scolaire, figurent les classes en construction préfabriquée auxquelles le secteur a eu recours, notamment et entre autres dans les zones d'Alger Est et d'Alger Ouest. Cette situation due à la forte affluence de nouveaux élèves, notamment pour le cycle obligatoire, résulte des récentes opérations de remise de logements dans ces zones.

