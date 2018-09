Burkina Faso: Entreprenariat - Des promoteurs d'entreprises outillés en agroalimentaire

L'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP/PME) a clos, le samedi 1er septembre 2018 à Ouagadougou, la session de formation initiée, le jeudi 27 août 2018, au profit de porteurs de projets et promoteurs d'entreprises.

Des porteurs de projets disposent désormais de connaissances en agro-alimentaire. Après six jours de formation (du jeudi 27 août au 1er septembre), ils ont, en effet, reçu des attestations de fin de formation.

C'était le samedi 1er septembre 2018 à Ouagadougou au cours d'une cérémonie organisée par l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP/PME), la structure initiatrice de la formation.

Selon Chantal Sonzabré, représentant les participants, les connaissances reçues vont leur permettre, en tant qu'entrepreneurs d'avancer de manière sereine dans leurs activités. Elle a, par ailleurs, remercié le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat(MCIA) et l'AFP/PME pour cette initiative.

Mme Sonzabré a également remercié les formateurs pour la qualité des formations reçues. Pour elle, les formations reçues en esprit d'entreprise, en rédaction de plans d'affaires, en exécution des projets et en paiement d'impôts permettront à ceux qui sont au stade d'idées de démarrer leurs activités et constitueront, par la même occasion, une force de frappe pour ceux déjà en activité.

« Nous pensons que désormais, la balle est dans notre camp. Nous allons nous organiser pour mettre en œuvre ce que nous avons reçu et nous entendons réussir», a-t-elle promis.

Le directeur général par intérim de l'AFP/PME, Isaac Nacoulma a, pour sa part, salué la détermination et l'endurance des récipiendaires. Aux dires du directeur général, ceux-ci n'ont plus d'excuses, car selon lui, leurs besoins ont été comblés à travers la formation.

« Soyez ambitieux dans vos projets, et humbles pour continuer toujours à apprendre, à travailler en réseautage », leur a-t-il conseillé.

M. Nacoulma a témoigné sa gratitude aux autorités du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat pour la confiance placée en sa structure. Il a, en outre, remercié les formateurs qui, selon lui, malgré la modicité des ressources mises à leur disposition, ont accepté l'accompagner.

Pour Patricia Yaméogo, représentant le secrétaire général du ministère en charge du commerce, l'AFP/PME poursuit des objectifs auxquels son département accorde une grande importance.

« J'ose espérer que ces six jours ont comblé vos attentes et que vous avez pu tirer le maximum de savoir et de savoir-faire de nos experts », a-t-elle déclaré.

Elle a ainsi demandé aux récipiendaires d'être persévérants. Selon elle, l'AFP/PME ambitionne de les accompagner et de faire d'eux des champions, des leaders dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Mme Yaméogo a invité l'AFP/PME à multiplier les initiatives qui consistent à former et proposer des activités qui mobilisent davantage les participants.

A son avis, l'AFP/PME est la structure du ministère du Commerce chargé d'apporter les solutions aux questions de financement et d'encadrement des PME. Elle conduit, depuis le 5 décembre 2007, a-t-elle dit, un processus d'incubation des projets.

Les thématiques abordées par la structure, selon elle, sont entre autres l'esprit d'entreprise, le développement personnel et le leadership, le marketing et la stratégie, la propriété intellectuelle, le management d'entreprise, la fiscalité d'entreprise, les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, l'élaboration de plans d'affaires et le financement d'entreprises.

A l'en croire, l'AFP/PME a pour objectif de renforcer les connaissances et les compétences dans le domaine de management de projets d'entreprises avec un accent particulier sur les questions de qualité, d'innovation, de compétitivité et de protection. La cérémonie a pris fin par une remise d'attestations de reconnaissance.