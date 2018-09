Afrique: Participation du Maroc au Sommet Chine-Afrique

Venise a sombré dans l'horreur samedi, entre sorcières et danses macabres, avec "Suspiria" de Luca… Plus »

Le Sommet de Beijing lancera également un appel à la communauté internationale à œuvrer à l'application de l'Accord de Paris sur le climat et marquera son appréciation sur le dialogue promoteur entre les Etats africains et les pays émergents regroupés au sein des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), dont le dernier sommet s'est tenu au mois de juillet dernier à Johannesburg en Afrique du Sud.

A l'issue du Sommet de Beijing, deux documents majeurs vont être adoptés. Il s'agit de la Déclaration de Beijing, dont le projet est intitulé : « Construire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide « et le Plan triennal d'action de Beijing 2019-2021.

La clôture est prévue pour l'après-midi et sera marquée par une conférence de presse conjointe entre les présidents chinois et sud-africain ainsi que du dirigeant du pays africain qui accueillera la prochain Sommet.

La deuxième séquence, qui est le Sommet lui-même, se tiendra dès ce lundi après-midi au Grand Palais du Peuple et sera ouvert par les deux présidents chinois et sud-africain.

La première économique, aura lieu ce lundi matin au China National Convention Center, en 6ème Conférence des entrepreneurs chinois et africains, sous l'intitulé de dialogue de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains ainsi que les représentants des domaines industriel et commercial.

Le chef du gouvernement aura également à cette occasion des entretiens avec nombre de responsables et investisseurs chinois. Saad Dine El Otmani préside la délégation marocaine à ce Sommet qui comprend des ministres et responsables de divers secteurs.

