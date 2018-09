Burkina Faso: MPP Boulkiemdé - Plus de trois heures de prêche avec Simon Compaoré

En tournée régionale dans les quatre provinces du Centre- Ouest, le président national par intérim du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Simon Compaoré, a animé, pendant plus de trois heures, une assemblée générale provinciale de ce parti à Koudougou. Dans une salle des enseignants qui a refusé du monde, et marquée par la présence de personnalités du parti et de membres du gouvernement, cette rencontre a été organisée par la section provinciale du MPP du Boulkiemdé.

L'assemblée générale provinciale du MPP du Boulkiemdé a débuté par le mot du secrétaire général provincial, Jean Zongo. Ce dernier a remercié les responsables du parti pour cette occasion donnée aux militants d'échanger avec les responsables du parti.

Il a exprimé sa satisfaction pour les efforts consentis par le gouvernement et le Président Roch Kaboré, pour impulser le développement dans tous les secteurs, et ce, malgré, selon lui, un contexte difficile marqué par les attaques terroristes et les mouvements de revendications socioprofessionnels.

"De nombreux acquis ont été engrangés, n'en déplaisent à ceux qui dépeignent tout en noir", soutient Jean Zongo. Cependant au Boulkiemdé, M. Zongo relève que de nombreuses attentes restent à satisfaire. Il a assuré que "le renouvellement des instances du parti se déroule sans incident.

Le MPP se porte bien dans notre province". Après lui, place au "prêche" de Simon Compaoré. Pendant un speech d'une heure, l'orateur du jour a axé son intervention sur trois points : la situation nationale ; le code électoral et le déficit alimentaire.

Concernant le premier point, Simon Compaoré a rappelé qu'avant même la prise de service du tout premier gouvernement issu des élections de 2015, le pays subissait sa première attaque terroriste.

Et depuis, cela ne s'est plus arrêté. Il se demande alors si cela ne cache pas quelque chose. Simon Compaoré a invité l'assistance à réfléchir sur ces attaques qui n'en finissent pas de faire des victimes dans les rangs de nos FDS. "Le président Roch Kaboré a pris des mesures en renforçant leurs capacités opérationnelles.

La complexité réside dans le fait qu'il s'agit d'une guerre asymétrique et d'un ennemi invisible. L'action de nos combattants ne peut être efficace sans une collaboration des populations", indique le président par intérim du MPP.

Il a invité les Burkinabè à ne pas jeter l'opprobre sur les FDS qui combattent avec bravoure et qui paient un lourd tribut sur le terrain. "Ne démoralisons pas nos forces de l'ordre. Chacun doit se demander quelle est sa contribution dans la lutte contre le terrorisme", insiste le ministre d'Etat. Ajoutant qu'ici, il ne doit pas y avoir d'opposition et de majorité.

« Pour nous, le débat sur le nouveau code électoral est clos »

Concernant le nouveau code électoral, Simon Compaoré a précisé qu'il procède de la promesse du Chef de l'Etat de faire voter nos compatriotes de l'étranger, de l'adoption d'un document unique de votation afin d'assurer l'équité et la transparence des élections et d'adopter une constitution qui consacre l'inviolabilité de certaines de ses dispositions.

"Le vote du code fut contesté par l'opposition qui nous a astreints devant le conseil constitutionnel. Ce dernier a jugé le nouveau code électoral conforme à la constitution.

A partir de là, pour nous le débat est clos", se réjouit-il. Sur le dernier point, l'ancien maire de Ouagadougou, a rappelé les mesures prises par le gouvernement pour faire face au déficit céréalier. Des mesures matérialisées par les opérations de distribution et de vente à prix social de vivres.

Il a fallu limiter le nombre des intervenants tant les gens se bousculaient pour exprimer leurs préoccupations. Celles-ci ont porté sur la promesse de rouvrir l'usine Faso Fani, le bitumage des routes nationales Koudougou-Léo, Koudougou-Yako, de routes départementales et de la voierie de Koudougou dont le réseau routier est en piteux état, la réhabilitation des barrages, les grèves et autres mouvements sociaux...

Sur ce dernier point, un intervenant a appelé le gouvernement à respecter les accords signés avec le syndicat des enseignants afin de ne pas compromettre la prochaine rentrée scolaire.

Les réponses de Simon Compaoré et des personnalités qui composaient sa délégation sont venues mettre fin, alors que la nuit tombait, à cette assemblée débutée par une minute de silence en mémoire du regretté Salifou Diallo.