Maroc: Des quarts jouables pour le Raja et la RSB - Plutôt compliqués pour le WAC

Tirage au sort aujourd'hui au Caire des Coupes africaines des clubs

C'est aujourd'hui lundi, au siège de la CAF au Caire, qu'il sera procédé au tirage au sort des quarts de finale de la 22ème édition de la Ligue africaine des clubs champions et de la 15ème Coupe de la Confédération africaine de football. Un tirage au sort que l'on suivra avec grand intérêt en raison de l'engagement de trois clubs marocains, à savoir la WAC en C1, ainsi que le Raja et la RSB en C2.

Après avoir dominé les débats lors de la phase de poules, le Wydad, tenant du titre, aspire à franchir ce cap des quarts de finale qui sera rehaussé par la présence de l'ensemble des grosses écuries du football continental.

En terminant en pole position du groupe C, les Rouge et Blanc devront hériter à l'issue de l'opération du tirage au sort d'une formation qui a bouclé la phase de poule en étant deuxième. Et dans cette catégorie, il n y'a que du beau monde avec l'Espérance de Tunisie, l'Entente Sportive de Sétif d'Algérie et Primeiro Agosto d'Angola.

Pour ce qui est des clubs qui s'étaient classés premiers à l'instar du Wydad, l'on trouve Al Ahly d'Egypte, le Tout Puissant Mazembe de la République démocratique du Congo et l'Etoile Sportive du Sahel de Tunisie.

A rappeler que le football national était également représenté lors de la phase de poules de la Ligue des champions par le Difaâ d'El Jadida qui n'a pu franchir ce stade de la compétition.

Tout comme le WAC, le Raja et la RSB ont été premiers de leurs groupes respectifs en Coupe de la CAF, ce qui veut dire qu'une confrontation aux quarts de finale 100% marocaine ne peut avoir lieu.

Les Verts qui retrouvent la compétition continentale, plus précisément les tours avancés, auront à cœur d'aller le plus loin possible dans ce concours qu'ils avaient remporté en 2003 aux dépens des Camerounais de Garoua Sport. C'était d'ailleurs la première édition de la Coupe de la CAF sous sa nouvelle formule.

Pour les Berkanis, atteindre ce tour est une performance mais cela ne les empêchera pas d'entretenir l'espoir légitime de jouer à fond leur chance, puisque dans ce concours, ça reste jouable avec la présence de clubs prenables.

Ainsi que ce soit le Raja ou la RSB, ils ne peuvent affronter aux quarts les leaders des deux autres groupes, les Nigérians d'Enyimba et les Algériens de l'USMA en l'occurrence. En revanche, ils pourront tomber sur l'un de ces deux clubs : Cara Brazaville du Congo et Rayon Sport du Rwanda.

Il y a lieu de signaler en dernier lieu que le tour des quarts de finale de la C1 et de la C2 se jouera à élimination directe en aller (14, 15 ou 16 septembre) et retour (21, 22 ou 23 septembre).

Stage de l'EN A'

L'entraîneur de la sélection nationale A', Jamal Sellami, a convoqué vingt-trois joueurs pour effectuer un stage de préparation à huis clos à El Jadida du 3 au 9 septembre courant.

Voici la liste des joueurs convoqués : Mohamed Baayou (KACM), Ayman Majid (ASFAR), Khalid Alaoui Kbiri (MAS), Omar Boutayeb (RCA), Ismaïl Moukaddam (RSB), Soufiane Bouftini (HUSA), Mohamed Saïdi (FUS), Zakaria Laayoud (MAT), Saad Lagrou (DHJ), Omar El Arjoun (IRT), Anas Asbahi (WAC),Amine Louani (FUS), Salaheddine Bahi (RCA), Badi Aouk (WAC), Adam Nafati (FUS), Najib El Mouatini (OCK), Ahmed Chentouf (IRT),Zouhir Moutaraji (WAC), Nawfal Zerhouni (FUS), Soufiane Rahimi (RCA), Hamza Khabba (ASFAR), Ayman Hassouni (WAC) et Malcolm Sylas Edjouna (Lorient-Fr).