Maroc: Le Chabab Mohammedia se transforme en société sportive

Le SCCM, qui a réussi l'accession en championnat national amateur, a entamé les préparatifs de la nouvelle saison sous la houlette d'un staff technique dirigé par Rachid Rouki et qui comprend Aziz Ait Abbi, Mohamed Karouan en tant que préparateur physique et l'ancien international Tarek Jarmouni comme entraîneur des gardiens de but, assisté par Ahmed Moussaoui.

L'assemblée générale extraordinaire a été précédée par la tenue de celle ordinaire qui s'est déroulée en présence d'un représentant de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et lors de laquelle les 65 adhérents du club présents (sur 89) ont adopté les rapports moral et financier.

Il a ainsi décliné que ce projet débutera par le lancement de l'Académie du Chabab sur une superficie de 11 hectares dont plus de cinq ont été déjà acquis alors que le reste se fera, au plus tard, fin septembre.

En outre et pour donner l'opportunité aux jeunes de figurer parmi les contributeurs de la société sportive, il a été décidé de baisser leur contribution à 50.000 dirhams, l'objectif étant de s'engager dans un projet sportif afin de redorer le blason de l'un des plus anciens clubs du pays.

