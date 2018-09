Maroc: Faible taux d'exploitation et absence d'évaluation de la performance au niveau des services logistiques et de matériel

Venise a sombré dans l'horreur samedi, entre sorcières et danses macabres, avec "Suspiria" de Luca… Plus »

D'autres observations de la Cour portent sur l'absence de programmation d'entretien routier dédiée spécifiquement au matériel des SLM, le faible budget d'achat des engins des SLM et de la direction des routes et la faible exploitation du matériel de déneigement.

Au niveau du montage, le rapport fait observer que le système des SLM, qui n'a pas connu d'évolution substantielle depuis leur création en 1987, se base uniquement sur les recettes provenant des directions régionales et provinciales de l'équipement et du transport.

La gestion des services de logistique et du matériel (SLM) est caractérisée par plusieurs insuffisances, dont le faible taux d'exploitation du matériel (20%) et l'absence d'évaluation de la performance, indique la Cour des comptes dans son rapport annuel au titre des années 2016-2017.

