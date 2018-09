Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Le gouvernement souhaite renforcer la coopération avec la Chine»

Photo: #FOCAC2018

Forum Chine-Afrique 2018 avec la participation de 48 chefs d’Etats et de gouvernements africains.

Coup d'envoi de l'édition 2018 du Forum de coopération entre la Chine et l'Afrique ce matin, lundi 3 septembre. Le Premier ministre Pravind Jugnauth a fait le déplacement à Beijing pour y assister. Le sommet démarre par un dialogue de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains et les représentants du monde des affaires. L'événement se tient au Beijing International Convention Center.

Pravind Jugnauth a rencontré le président chinois Xi Jinping hier, dimanche 2 septembre. Le président chinois indique que son pays continuera à soutenir Maurice au niveau international et régional et aidera à l'application de l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Xi Jinping a également déclaré qu'à la suite de sa visite à Maurice, les relations entre Maurice et la Chine jouissent d'un soutien populaire.

De son côté, Pravind Jugnauth a affirmé que Maurice souhaite aussi renforcer la coopération avec le gouvernement chinois sur le plan international et régional. Il a dit apprécier que les intérêts de petits États insulaires soient pris en considération dans la préparation de ce sommet Chine-Afrique. «Le gouvernement souhaite renforcer la coopération avec la Chine», a-t-il indiqué.

Lors de la conférence, c'est le président chinois Xi Jinping qui fera le discours d'ouverture. Plusieurs aspects seront abordés, dont des liens commerciaux et la coopération industrielle. Si l'Afrique doit accélérer le développement de ses industries, la Chine a les ressources technologiques et financière pour apporter son soutien.

Au niveau commercial, ce partenariat a pour but d'aider au développement et à la modernisation des pays d'Afrique. Des représentants de 53 pays participent à cette conférence, incluant des représentants de 600 compagnies chinoise et africaine.