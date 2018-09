Burkina Faso: Chine/Burkina - Des engagements pour l'avenir

Ce cérémonial, gage de haute considération, visait à saluer les retrouvailles entre Ouagadougou et Pékin, qui ont repris leur coopération, le 26 mai 2018, après plus de deux décennies de rupture au profit de Taiwan.

Avant cette séance de travail, Roch Marc Christian Kaboré et son épouse, ont été reçus, dans la pure tradition chinoise, au grand palais du Peuple, par son homologue XI Jinping et madame.

Les documents y afférents ont été paraphés, dans l'intérêt du peuple burkinabè, par les ministres des Affaires étrangères et de la Coopération régionale, Alpha Barry, en charge des finances, Rosine Coulibaly, et de l'agriculture, Jacob Ouédraogo.

Il s'agit du cadre de coopération globale 2018-2020, de l'accord sur l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, de service et d'affaires publiques, de l'accord de coopération économique, de l'échange de lettres sur les missions de faisabilité de l'hôpital de Bobo-Dioulasso et la réhabilitation de l'hôpital de Koudougou et d'un mémorandum d'entente sur la coopération agricole.

