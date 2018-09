Maroc: Elimination d'entrée de l'AS FAR en Coupe du Trône

Venise a sombré dans l'horreur samedi, entre sorcières et danses macabres, avec "Suspiria" de Luca… Plus »

Il convient de rappeler que les autres matches comptant pour ce tour des seizièmes de finale de la Coupe du Trône devaient se jouer hier avec à l'affiche le derby du Nord entre l'IRT et le MAT et le classique KACM-WAC.

Khalid ElHachadi a inscrit le premier but des Khouribguis à la 76è minute de la rencontre avant de doubler la mise en toute fin de match (90è). Au tour suivant, l'OCK affrontera le vainqueur de la rencontre, qui devait avoir lieu hier, entre la Renaissance Sportive de Berkane et l'Ittihad de Touarga (amateurs).

L'AS FAR a quitté la Coupe du Trône dès les 16è de finale suite à sa défaite, samedi, face à l'Ittihad Khémisset (IZK)par un but à zéro sur la pelouse du stade 18 Novembre.

