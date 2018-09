Madagascar: Rugby / 15 ans Tambohobe - TAM Anosibe domine TFMA AnkasinaSerge Rasanda

Samedi dernier, Andry Rajoelina a fait le plein à Faratsiho et à Mahitsy. Plus »

Des spectacles de « vakisova » animés par sept groupes de la capitale entre autres Hazo Midoroboka, Fitarikandro Tsiadana, Black Collection Andranomanalina, B52 Antohomadinika, Akon'Ankazo, Tsiazompaniry, Fanja Anjanahary, Maitso An'Ala Analamahitsy et Gasy Misova Behoririka ont animé la journée entre les quatre rencontres et aussi durant les pauses. Un duel de « jijy » entre Rakoto Fika et Maitre Ramanja a été aussi au programme.

La ligue d'Analamanga de rugby a inséré sa Super Coupe avant la finale de l'élite 1. Le club champion d'Analamanga version 2017, l'USCAR s'est imposé 16 à 14 face aux XV Family, club détenteur de la coupe pour la saison 2017. En finale de l'élite 2, FTN Nanoah Anosizato bat l'Espoir Anjanahary sur le score de 17 à 13. Et en ouverture, lors du match des générations réservé aux vétérans plus de 45 ans, CEA Andranomanalina écrase ASA Ambohimanarina sur un score sans appel de 40 à 17.

L'équipe d'Anosibe a disposé de TFM Ankasina par 21 à 15. Avec deux essais signés Navalona et Poon, TAM a mené 18 à 10 à la pause. Au terme du temps réglementaire, la bande à Benja, capitaine des XV Flèches a marqué trois essais dont un doublé de Tony et le troisième aplati par Solo.

