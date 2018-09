Gabon: eSanté au Gabon - Le projet eGabon en précurseur à travers l'Open Street Map

Le projet eGabon, en collaboration avec le Mouvement Pour la Bonne Gouvernance au Gabon organise depuis le 30 août dernier à Libreville, la 1e édition de « la Cartopartie Open Street Map Libreville » sous le thème : « Cartographier nos structures sanitaires ». Cette activité qui se tient en plusieurs phases, vise dès ce 3 septembre à répertorier numériquement toutes les structures sanitaires des communes de Libreville, Akanda et Owendo, avant la restitution prévue le 8 septembre prochain.

Au programme de cette rencontre numérique, plusieurs ateliers théoriques et pratiquent à l'endroit des formateurs (30 août dernier) et participants, au siège du projet eGabon. Ces sessions de formation leur permettront de mieux collecter des données sur le terrain en vue de les introduire sur OpenStreetMap (notes, POI) et les présenter au public le 8 septembre prochain.

Pour rappel, Open Street Map (OSM) est un projet international fondé en 2004 dans le but de créer une carte libre et ouverte du monde. Il s'agit de collecter des données dans le monde entier sur les routes, voies ferrées, les rivières, les forêts, les bâtiments et bien plus encore.

Le projet OpenStreetMap a été présenté pour la première fois, par Steve Coast, lors de la conférence Euro Foo Camp3. Le premier prototype du projet est une cartographie tracée à partir d'une trace GPS, collectée lors d'un trajet à vélo.

Les données cartographiques collectées sont ré-utilisables sous licence libre ODbL (depuis le 12 septembre 2012).

La Cartopartie OSM est une activité qui vise à créer du contenu numérique et cartographié afin de rendre disponible certaines données géographiques. Cette première phase du projet consiste à cartographier les structures sanitaires (hôpitaux, cliniques, dispensaires et pharmacies) de Libreville, Owendo et Akanda tout en formant les particuliers aux contributions à Open Street Map. Cette activité a démarré deux jours plus tôt avec la formation des formateurs.

La 1e édition de « la Cartopartie Open Street Map Libreville » concrétise l'engagement du gouvernement gabonais, à travers son Ministère de la communication et de l'économie numérique, dans le développement et de structuration de l'écosystème d'innovation numérique avec notamment le projet eGabon.

L'OpenStreetMap concourt de ce fait, à la construction de cet écosystème d'innovation numérique au Gabon en offrant des données géographiques à jours, libre et gratuites d'accès pour les citoyens, institutions et entreprises.

Le secteur santé, contenu dans le Plan Stratégique Gabon Emergent, constitue une priorité pour les gouvernants, cette cartographie participative constitue une contribution modeste au développement du Gabon des Services, via le projet eGabon. « La Cartopartie Open Street Map Libreville » ouverte aux étudiants, associations et ONG, professionnels veut aussi renforcer les capacités de la communauté OSM du Gabon en construction, en vue, comme l'a indiqué Cyrielle Yendze, Référent de la Francophonie pour la Cartographie numérique, " de contribuer à l'amélioration de notre carte et mettre à disposition des données pour la création des services innovants et à fort potentiel social et économique".

Jude Missengue Miviessini, Coordonnateur du projet eGabon a pour sa part, rappelé les missions de ce projet numérique. Ainsi le projet eGabon a été lancé en juillet 2016. Il est piloté par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, le ministère de l'Économie et la Banque Mondiale et est structuré autour de 3 composantes :

La composante 1 #eSanté visant notamment à moderniser le Système National d'Information Sanitaire pour mieux prendre en charge les patients, mieux orienter la politique de santé publique et donner un accès équitables aux services et soins de santé de qualité à toute la population gabonaise. La composante 2 #DEIN dont la mission est de contribuer au développement de l'écosystème d'innovation numérique. La composante 3 une composante Fiduciaire et de gestion de projet.