Madagascar: Rap Gasy - « Vy Mamay » en reine du bal au Cgm

Vy mamay en totale symbiose avec son public.

Sous ses airs de petite fille, Vy mamay a littéralement enflammé la scène au Cgm Analakely. La rappeuse s'est dévoilée dans toute sa splendeur devant le gratin du rap gasy du moment.

Pas facile d'assurer en solo quand on a des Farah, Doodalah et même des Epistolier dans son public, mais elle l'a fait et elle a assuré. Honorée par ses pairs, Vy Mamay a tout donné en live samedi au Cercle-germano-malagasy à Analakely samedi. Soutenu par les précurseurs du rap gasy, la rappeuse a fait des heureux en dévoilant en live pour la première fois son « Maxi Vysion ».

Inhabituellement, histoire de chauffer l'ambiance, Doubl'enn et Buddha el Taga, ces deux grosses pointures ont fait la première partie avant d'introduire la reine du bal comme il se doit. Sur les airs de « Antso ho anao », Vy Mamay reçoit une ovation de part et d'autres dans une salle comble. Dès les premières minutes, la jeune femme réussit à surpasser le trac, et officie en toute beauté la cérémonie.

Buddha el Taga pour sa part accompagne sa grande amie sur « Andro maloka». Provoquant l'euphorie au sein de l'assistance, les paroles s'enchaînent telles un torrent, provoquant un raz de marrée chez toute cette pléiade de passionnés engagés. En moins de deux mois, Maxi Vysion rencontre un succès plutôt notoire. Déjà sur les lèvres des inconditionnels, Les « Rima miritaka ho azy », « Soratako izy », « Apetrako aminao » ou encore « X » ont été entonnés en chœur.

D'après Kemyrah, rappeur invité, « Vy Mamay assure sur scène. Etant parmi les rares rappeuses du moment, sa performance a été très attendue et je ne suis pas déçu. Des textes, un flow, une ambiance, ce tout qui fait la magie des spectacles de rap, elle nous l'a donné généreusement », raconte-t-il. En attendant ses prochaines apparitions, « Maxi Vysion » est absolument à pourvoir !