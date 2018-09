Madagascar: Antsahamanitra - Momota enchante son public

Momota en pleine conversation avec le « Aomby ».

Le théâtre de verdure d'Antsahamanitra s'est paré de mille et une couleurs pour le plus grand bonheur des tout-petits. Sur une grande scène qui rappelle quelque peu le monde de Walt Disney, Momota et sa bande ont fait chanter, danser et rire son public pendant trois heures. Entre deux chansons populaires et quelques sketchs mimés, les humoristes d'un côté et la foule de bambin de l'autre se mettent sur le même diapason.

Si les chansons se chantent en chœur, les contes classiques adaptés intéressent plus les grands que les petits. Pour parfaire l'ambiance, les spectateurs ont eu le loisir de prendre des photos avec des personnages de dessins animés. Une dizaine de personnages légendaires ont par ailleurs, été incarnés par la compagnie.