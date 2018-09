Gabon: Journée Internationale de la jeunesse/"Huez sur moi parce que vous êtes au chômage..." dixit Arnauld Engandji

Le second message portait sur le handicap. L'artiste a dit au public que les personnes souffrant d'un handicap ne doivent plus être marginalisées au sein de la société. Pour clore son passage, Micheal Anicet a appris à la foule, les applaudissements en langage sourd-muet pour ovationner la belle prestation de ces handicapés. Tout le public a levé les mains en les remuant de gauche à droite. Comme le prévoyait le programme, les meilleurs du "Pitch", un concours d'art oratoire pour les jeunes entrepreneurs ont reçu leur trophée.

Riche en couleurs, la fête a vu des slameurs, des danseurs et des chanteurs se succédés sur la scène du Palais des sports de Libreville. L'artiste Micheal Anicet a profité de son temps de prestation pour faire passer un double message qui a profondément retenu l'attention des spectateurs. Tout d'abord, la chorégraphie expressément choisie pour l'occasion, a été présentée par des adolescents sourds et muets. Montrant le combat perpétuel entre le VIH et le préservatif, les danseurs ont dévoilé à la foule que "la capote" sort toujours vainqueur.

