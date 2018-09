Cote d'Ivoire: Sory Diabaté - « Merci au président du Sporting Club Gagnoa, Yssouf Diabaté »

La Coupe d'Afrique a lieu en novembre. Avant que le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique intervienne, on n'est pas tenu de payer ce montant au club. On ne doit donc pas exiger de payer la dotation qu'on donne aux équipes qualifiées pour chaque tour éliminatoire.

Et vous connaissez, nos textes. Quand un match est annoncé et que les officiels sont là ; le premier élément de constat fait sur le terrain est le forfait . Ensuite, la commission compétente analyse les conditions du forfait pour prendre sa décision. Mais rassurez-vous, rien ne sera laissé au hasard.

Ce sont des cas de figures qui seront analysés. Et je souhaite ne pas en dire plus. Les commissions permanentes en charge de ce genre de situation vont se prononcer dans les jour à venir

