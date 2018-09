Ile Maurice: Arnaque présumée - Un retraité amoureux dépouillé de Rs 2 millions

Un an après le vote historique à l'ONU en faveur de Maurice et aux dépens de la Grande-Bretagne,… Plus »

Paniqué, le Portlouisien lui a remis plusieurs fois de l'argent pour résoudre le problème. Il a donné plus de Rs 2 millions. Mais ne voyant toujours rien venir, il s'est rendu compte qu'il s'est fait duper et s'est tourné vers la police. Le suspect est recherché.

Le sexagénaire, qui aimait toujours son épouse et qui avait du mal à accepter cette séparation, a confié ses déboires à un habitant de sa localité en février de cette année. Ce dernier lui a affirmé qu'il pourrait l'aider. Il lui a donc demandé la photo de son épouse et Rs 40 000. Le mari s'est exécuté.

Un Portlousien voulait que son épouse retourne au foyer conjugal. Au final, il a perdu plus de Rs 2 millions et n'a jamais revu sa femme. Il a porté plainte pour arnaque au poste de police de Plaine-Verte, le vendredi 31 août.

