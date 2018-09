Madagascar: Toliara - Jirama / Problème de ravitaillement - La cité du Soleil a dormi dans l'obscurité totale

Un délestage est chose courante avec la Jirama. Coupure de courant dès samedi à 8h00. Tout le monde avale la pilule avec grimace. Le mécontentement s'intensifia quand la lumière ne revint pas à 18 h.

Non, la lumière ne revint pas ce samedi 1er Septembre soir, contrairement à l'attente générale. Fini Vendredi joli. Un weekend sous le signe de la tristesse et de la grogne.

Les 160 sortants (Promotion Tafa) du collège Sacré Cœur avaient prévu une soirée privée. Heureusement un parent d'élèves a pu louer un groupe et la soirée commença vers 21 h.

A l'instar de ces jeunes, d'autres personnes avaient prévu des programmes similaires. Elles n'avaient qu'un sujet à la bouche : la longue coupure d'électricité. « Elle va durer jusqu'à lundi matin, selon le directeur régional de la Jirama, faute d'approvisionnement en carburant ». Panique totale des automobilistes, pas de courant dans les stations.

Et les commentaires vont bon train. Catastrophe imprévisible. Bien que gouverner c'est prévoir. Les critiques vont directement à l'endroit du Président qui venait juste de faire la bombance la veille, en inaugurant une seconde fois la RN9, et distribuer 5 000 ariary.

Makarena, une femme du petit peuple, le dit haut et fort « qu'elle avait pris le billet et le T-shirt par nécessité et non avec plaisir ». La Jirama n'est pas épargnée, elle qui coupe le courant dès que le paiement tarde un peu.

Ainsi va la vie sous le Soleil et on s'approche invariablement des présidentielles et la démission réelle du président cette semaine, en tant que candidat. Tout le monde y pense surtout quand on n'a rien à faire dans l'obscurité.