Guinée: Signature de convention de financement des logements sociaux

Les responsables et militants du parti AFIA qui ont récemment démissionné étaient devant les… Plus »

Ainsi, à date, 30 clients auront gagné ce lot exceptionnel : un mouton pour encore plus illuminer la Tabaski. Tous se sont inscrits à la promo en composant #147# ou *147#, avant d'effectuer via Orange Money, [... ]...

Téléphonie : Orange Guinée toujours plus proche de ses clients Les clients de la société de téléphonie Orange Guinée de Kipé ont désormais une nouvelle agence plus proche d'eux.

#ProgrammeCitoyen Orange: les startups « Speed'eat » et « Agroballal » lancent officiellement leurs activités Orange Guinée, véritable acteur de la transformation numérique en Guinée, a procédé au lancement officiel des activités des startups « Speed'eat » et « Agroballal » ce weekend au sein de l'incubateur Saboutech.

Le GROUPE GUICOPRES à travers sa filiale immobilière KAKANDE IMMO en charge de la promotion immobilière et de la Gestion Patrimoniale était présent à cette cérémonie et félicite le Chef de l'État ainsi que le gouvernement de cette belle initiative qui consiste à permettre à tous les guinéens d'accéder à des logements sociaux et des logements économiques.

