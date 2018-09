Madagascar: Une année scolaire qui se termine à peu près normalement

Samedi dernier, Andry Rajoelina a fait le plein à Faratsiho et à Mahitsy. Plus »

Cette fois-ci, on espère que ce ne sera pas le cas. L'année scolaire s'est terminée à peu près normalement en dépit des multiples incidents qui l'ont émaillé. Le baccalauréat est prévu avoir lieu en septembre. Tout va donc aussi bien que possible, mais...

Certains appréhendent déjà ce que seront les sujets qui vont être présentés. Sans vouloir penser à mal, on peut s'interroger sur la fiabilité de cet examen. Les correcteurs seront peut-être tentés de faire preuve de beaucoup d'indulgence pour que les résultats soient potables. Dans le passé, les écoliers, les collégiens et les lycéens ont été les victimes impuissantes des crises politiques traversées par la nation.

En dépit de l'inquiétude manifestée par « enseignants et parents d'élèves » sur la qualité des épreuves, les délais ont été tenus. En dépit des difficultés, le CEPE s'est déroulé normalement et on a constaté des résultats en hausse. Les épreuves du BEPC vont débuter ce jour. Les craintes des collégiens des établissements publics sont réelles car ils ont subi une interruption de cours de deux mois.

Le bras de fer entre les enseignants et leur ministère de tutelle s'est soldé par le fléchissement des premiers. Les revendications n'ont pas été satisfaites, mais les leaders du mouvement de grève se sont rendus aux arguments de leurs supérieurs. Le ministre et ses collaborateurs ont sorti un calendrier des examens qui ne souffre aucun retard.

