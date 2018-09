Sénégal: Malicounda - 720 millions de francs CFA de la municipalité pour la construction d'une gare routière et d'un centre commercial

Selon Maguette Sène, dans ce projet, il est prévu que 80% des emplois vont profiter à la jeunesse de Malicounda. A l'en croire, si la mise en place d'un tel projet est possible, c'est parce que lui et les membres de son Conseil municipal se sont inspirés de la vision du Chef de l'Etat, le président de la République Macky Sall dont l'ambition, c'est de faire du Sénégal un pays émergent.

"Mises à part les terres qui vont abriter ces infrastructures, la municipalité ne décaissera aucun sou. Seulement, Go Groupe va se charger de leur exploitation afin de récupérer les investissements", a souligné M. Sène, d'après qui, ces investissements vont contribuer "considérablement" à l'amélioration des conditions de vie des populations et contribueront à booster les activités économiques de la zone.

D'un coût de 720 millions de francs CFA, la réalisation de ces infrastructures de développement est possible grâce à un partenariat entre la commune de Malicounda et la société GO Groupe, a précisé le maire de cette commune du département de Mbour.

Le maire de la commune de Malicounda, Maguette Sène, a procédé samedi, à Saly-aérodrome, à la pose de la première pierre d'un complexe composé d'une gare routière pour le transport urbain et interurbain, d'un centre commercial de 116 cantines et d'une station-service, le tout bâti sur une superficie d'un hectare.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.