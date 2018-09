Madagascar: Football - Ligue des Champions - Fosa Juniors FC prend les commandes

En s'offrant du FC Vakinankaratra à domicile par 3 buts à 0, Fosa Juniors FC mène en tête du classement à la Poule des AS de la Ligue des Champions de football.

Rassurant. Après son élimination à la Coupe de Madagascar, Fosa Juniors FC s'est relevé de la pente. Hier sur le terrain du Stade Rabemananjara, les protégés de Bob Kootwijk se sont imposés sur le score de 3 buts à 0 face au FC Vakinankaratra. Une victoire qui permet à l'équipe de Mahamasina de mener provisoirement en tête du classement avec 10 points. Dès l'entame de la rencontre, les Majungais ont annoncé la couleur. Après plusieurs tentatives, Jean Yves a fini par marquer un but à la 31e minute. Et c'est sur ce score que les deux formations ont quitté le terrain à la pause. A la reprise, il double la mise à la 66e minute avant que Hery inscrit le troisième but pour Fosa Juniors à la 90e minute.

Tenu en échec. Samedi au Stade de Mahamasina, Elgeco Plus a été accroché par la CNaPS Sports sur son propre terrain sur un score nul et vierge. Après 10 minutes de jeu, l'équipe hôte a joué à dix car Dino a écopé d'un carton jaune. Une avance que les Caissiers n'ont pas su profiter car ils n'arrivent pas à faire trembler le filet d'Eddit Bastia. Ce nul n'arrange pas la CNaPS qui se contente de la deuxième place avec 7 points. L'équipe du FC Vakinankaratra est créditée de 5 points et Elgeco Plus est dans la lanterne rouge avec seulement 1 point. La cinquième journée opposera Elgeco Plus à l'équipe de Fosa Juniors au Stade Rabemananjara, et CNaPS Sports attaquera le FC Vakinankaratra au Vélodrome Antsirabe.