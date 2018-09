Madagascar: Jeux Corporatifs d'Antananarivo - Le décor est maintenant planté !

Plus que cinq semaines avant le coup d'envoi des 25 ans de l'édition des Jeux Corporatifs d'Antananarivo. Un événement anniversaire qui entend changer de décor en devenant, cette fois plus festif au complexe de la CNaPS à Vontovorona, les 6 et 7 octobre 2018.

Le compte à rebours a déjà commencé pour les Jeux Corporatifs d'Antananarivo qui présenteront cette année un autre visage pour marquer les 25 ans de leur existence. Une issue rendue possible par des partenaires qui ont compris tout l'intérêt de ces jeux qui se résument aujourd'hui en trois mots : se faire plaisir.

Optimisme. On citera volontiers parmi les partenaires de CRO, la CNaPS, mais aussi le journal Midi Madagasikara.

Ces deux entités apporteront leur soutien pour la réussite de ces Jeux Corporatifs d'Antananarivo. Et comme la porte reste encore ouverte pour d'autres partenaires, l'optimisme est de mise.

Autant le dire, le décor est maintenant planté pour un nouveau record de participation à ces Jeux Corporatifs d'Antananarivo.

Plus nombreux. A l'heure actuelle en effet, CRO a déjà distribué une cinquantaine d'invitations pour les habitués de ces jeux avec en filigrane le foot à 7, le basket-ball, le volley-ball mixte, la pétanque en triplettes masculines et en doublettes féminines, mais aussi en tennis en simple, hommes et dames, sans oublier cette touche corpo qu'est la belote.

A noter que ces jeux sont ouverts à tous, hommes et femmes de plus de 45 ans, et qu'ils sont interdits à tous les joueurs titulaires d'une licence de l'année en cours.

Chaque entité peut présenter une seule équipe dans les disciplines collectives contre cinq équipes de belote, cinq équipes en pétanque et cinq joueurs en tennis dans les disciplines individuelles. Autrement, les mêmes règles qui ont permis à ces Jeux Corporatifs de gagner dans la durée et d'être appréciés par des partisans sont de plus en plus nombreuses.