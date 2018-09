Madagascar: Jaona Elite - Des infrastructures pour le développement dans l'Atsimondrano

Samedi dernier, Andry Rajoelina a fait le plein à Faratsiho et à Mahitsy. Plus »

Enfin et non des moindres, Jaona Elite a financé la réhabilitation d'un puits d'eau. Construit en 1972, ce puits d'eau était pratiquement laissé à l'abandon. 46 ans plus tard, il est actuellement totalement réhabilité. Au grand bonheur des gens du village, dont notamment les mères de famille qui y font quotidiennement leur lessive.

En présence des maires des communes environnantes, il a, en effet procédé à l'inauguration d'un certain nombre d'infrastructures pour le développement. A commencer par la réhabilitation de l'artère principale de la commune d'Ankadimanga. Après avoir fait le malheur des automobilistes et même des charrettes à bœufs, cette route qui traverse le village, a été en effet recouvert de pavé. Les travaux ont été réalisés par le CCPREAS.

Infrastructures. Pas d'artistes à l'affiche, pas de distribution de T-Shirt et encore moins d'argent. Et pourtant, ils étaient venus nombreux à ce meeting dont Jaona Elite a le secret pour en avoir organisé beaucoup dans les communes du District d'Atsimondrano qui, en tant qu'élu qui se soucie, avant toute chose des intérêts de la population.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.