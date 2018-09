Congo-Kinshasa: Ramazani Shadary candidat du FCC / Présidentielle - Félix Momat rassure du soutien des Katangais

A la question de savoir sien tant que Katangais, Félix Momat ne sentez-vous pas déposséder du pouvoir ? L'homme répond : "je me sens congolais et Katangais qui conserve le pouvoir".

Lorsque le chef de l'Etat porte son choix sur un Congolais, ce choix-là devient de ce fait le choix des Katangais", a-t-il dit. Il a précisé que les dignes filles et fils du Katanga "réaffirment que Joseph Kabila est digne fils du Katanga. Tous les Katangais le portent et accompagnent ses actions. Joseph Kabila a porté son choix sur Emmanuel Shadary. Et celui-ci est candidat des Katangais, en général".

"Je ne suis pas au courant d'une quelconque grogne au sein de l'espace katangais depuis que son excellence Joseph Kabila, père de la démocratie congolaise, a porté son choix sur la personne d'Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du peuple katangais et candidat du FCC. Le candidat Emmanuel Ramazani Shadary est Katangais d'adoption. Il est Congolais et le chef a toujours inculqué à tous les Congolais, en général, ainsi qu'à tous les Katangais, en particulier, l'esprit nationaliste que lui-même a tiré de son défunt père, Laurent-Désiré Kabila.

