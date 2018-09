Congo-Kinshasa: «Préambule» - une bonne odeur chez Miel de Son !

Décidant d'évoluer en carrière solo, sa vision consiste à conquérir l'Afrique et vendre et défendre autrement l'image de la rumba congolaise, dans le monde.

Figure emblématique, Miel baptisé "Double Revolver" par les fans, faisait fureur à l'attaque chant de Wenge MM grâce à sa voix et son timbre vocal à la fois vibrant et mélancolique.

Véritable guerrier, il a laissé deux belles chansons souvenirs dans le répertoire de Wenge MM, à savoir : «Toucher jouer» et «Feu de détresse». Des compositions romantiques et riches en mélodies qui continuent à défendre son auteur jusqu'à ce jour.

Toutefois, l'ancien lieutenant de Wenge MM reste à cheval entre l'enregistrement en studio et les concerts publics. Après ses premières productions scéniques en mode cavalier solitaire au stade d'Idiofa, Tshangu, Kasa-Vubu et Shark Club où il a fait carton plein, Miel de Son est invité en France pour prester dans le cadre d'une grande soirée de gala.

Depuis six mois, l'ex-choriste de Wenge MM évolue en solo et prépare déjà son premier né artistique qui sera composé de 12 chansons.

Si Larousse le définit comme une attitude d'un propos ayant un lien plus ou moins direct avec le sujet et constituant une entrée en la matière, Miel de Son pense que «Préambule» est le titre phare de cet album qui déterminera la suite de sa carrière musicale, après son départ de Wenge Musica Maison Mère de Werrason.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.