Congo-Kinshasa: A l'occasion du 70ème anniversaire de la fondation de la République Populaire Démocratique de Corée

Le 9 septembre 2018, la RPDC va célébrer le 70e anniversaire de sa création.

Les 70 années de l'histoire de la RPDC sont, peut-on affirmer, l'histoire de l'indépendance.

Un coup d'œil sur son histoire couvrant 70 années suffit pour se faire une idée de la grandeur des exploits accomplis par Kim Il Sung pour l'avenir de la Corée socialiste d'à présent.

Kim Il Sung est le père du Parti, de l'Etat et de l'armée de la RPDC.

Kim Il Sung (1912-1994), père de la RPDC, a élaboré les idées du Juche, a ouvert l'ère Juche, nouvelle ère du développement de l'histoire de l'humanité, en portant bien haut le drapeau de l'indépendance.

Au lendemain de la Libération (le 15 août 1945) de la Corée, les Coréens ne savaient que et comment faire dans l'immédiat et quelle voie suivre. Des « révolutionnaires » de tout acabit firent leur apparition, exposèrent leurs opinions au sujet de la voie à suivre par la Corée libérée. Leurs opinions étaient fondées toutes sur la servilité envers les grandes puissances et l'esprit de dépendance vis-à-vis des étrangers.

Kim Il Sung insistait toujours sur la nécessité pour les Coréens d'édifier une patrie nouvelle par eux-mêmes tout comme ils avaient mené par leurs propres moyens la révolution contre l'occupant japonais et pour la libération du pays. Il s'agissait de sa conviction et de sa volonté inébranlables.

Dans son discours prononcé le 20 août 1945 devant les cadres militaires et politiques « Sur l'édification du Parti, de l'Etat et des forces armées dans la patrie libérée », il a insisté solennellement sur la nécessité pour le peuple coréen d'édifier par ses propres moyens un Etat souverain, indépendant , riche et puissant.

Inébranlable dans sa conviction d'indépendance, il a résolu tous les problèmes posés par l'édification d'une patrie nouvelle en conformité avec les impératifs de la révolution coréenne, les intérêts du peuple coréen et la réalité de la Corée et à la coréenne, et a mené à bonne fin l'œuvre d'édification du Parti, de l'Etat et de l'armée.

Il est arrivé une fois aux diplomates d'un autre pays de s'opposer aux politiques du Parti du travail de Corée en matière de nationalisation des industries, de réforme monétaire et d'édification des forces armées régulières, en les considérant comme peu convenables.

Kim Il Sung leur a répliqué : « Nous nous devons de régler tous les problèmes posés par l'édification d'un Etat souverain et indépendant suivant nos propres décisions, par nos propres moyens en élaborant toutes nos politiques en conformité avec la réalité de notre pays et les exigences de notre peuple. C'est notre position uniquement juste à adopter pour l'édification d'un Etat souverain et indépendant. Notre devoir est de mener à bonne fin l'édification de l'Etat souverain et indépendant par nos propres moyens avec une ferme confiance en la victoire. »

Peu après le cessez-le-feu, les chauvinistes des grandes puissances, en critiquant la principale ligne de conduite du PTC pour l'édification d'une économie socialiste qui consistait à développer simultanément l'industrie lourde, l'industrie légère et l'agriculture en accordant la priorité à cette première, cherchaient à imposer à notre pays une demande inamissible, mais Kim Il Sung l'a rejeté catégoriquement.

Il y a des dizaines d'années, en passant à plusieurs reprises son temps auprès des ouvriers des constructions mécaniques, il a appelé les ouvriers et techniciens à construire les machines agricoles avec audace par eux-mêmes en disant : « Si nous effectuons la mécanisation de l'économie rurale avec des tracteurs et camions importés dont nous aurons besoin, cela prendrait plus de dix années ; pour comble de malheur, nous ne pourrons nous permettre d'importer toujours les machines en provenance d'autres pays. »

Les ouvriers coréens, en faisant preuve de l'esprit de confiance en soi et de l'esprit d'endurance, a réussi à construire le prototype de tracteur « Chollima » au bout d'un peu plus de 30 jours d'efforts, et celui de camion « Sungri-58 » au bout de 40 jours.

Son puissant potentiel militaire qui, ces 70 dernières années, a sûrement garanti sa dignité et son honneur, la RPDC le doit à Kim Il Sung, auteur d'une ligne d'autodéfense.

Certains des Etats qui construisaient le socialisme, ont négligé de renforcer leur puissance défensive en comptant sur celle des grandes puissances.

Cependant, le Président Kim Il Sung, en portant bien haut le drapeau du renforcement de la puissance autodéfensive du pays, a infligé des coups mortels aux impérialistes qui tentaient de nuire à la dignité de la RPDC en lui lançant des provocations.

Lors de son audience avec une délégation parlementaire étrangère, après l'avoir avisée de l'état d'édification du socialisme en RPDC, il s'est souvenu avec fierté de ce que le peuple coréen avait observé le principe d'autodéfense en matière de sécurité nationale et l'avait appliqué invariablement : en disant : « Puisque nous avons suivi toujours la ligne d'autodéfense et avons porté de gros efforts sur la défens du pays, nous avons su briser catégoriquement les menaces et le chantage de nos ennemis. »

Le principe d'indépendance que Kim Il Sung a observé et concrétisé de toute sa vie a été le credo révolutionnaire de Kim Jong Il (1942-2011), Président du Comité de la défense nationale, son mode de révolution et sa pratique révolutionnaire.

Auteur des fameux mots d'ordre : « Tout, l'idéologie, la technique et la culture selon les exigences du Juche ! », « Vivons selon nos convictions ! », Kim Jong Il a toujours conduit la révolution coréenne sur la voie de l'indépendance.

Si, au siècle dernier, les régimes socialistes des pays d'Europe de l'Est ont chuté coup sur coup, c'est qu'ils n'avaient pas observé le principe d'indépendance en politique.

L'histoire des victoires de la RPDC qui a toujours porté le drapeau d'indépendance, se poursuit toujours invariablement sous la direction de son Dirigeant suprême Kim Jong Un, nouveau éminent grand homme.

Les victoires successives de la RPDC qui font trembler le monde, sont de précieux fruits de la ligne révolutionnaire d'indépendance du PTC et des grondements excitants de canons annonçant la victoire.

Sous la direction de son Dirigeant suprême Kim Jong Un, qui, en portant bien haut le drapeau de l'indépendance, fait toujours briller la dignité et le dynamisme de la Corée Juche au monde entier, la RPDC, Etat stratégique mondialement reconnu, restera toujours la citadelle de l'indépendance, une prestigieuse puissance invincible en répandant sa lumière de plus en plus éclatante.