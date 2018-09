Madagascar: Isotry - Un chinois poignardé, son argent volé

En plein jour, un ressortissant chinois a été victime d'un vol à la tire assorti d'une tentative de meurtre. Samedi, vers dix heures et quelques poussières, au moment où les gens étaient presque un peu partout dans ce quartier populeux de Manarintsoa-Isotry, l'incident s'est produit dans un taxi où se trouvait le chinois.

De sources policières, les malfrats étaient au nombre de quatre et dotés de pistolet et d'armes tranchantes. Ils ont menacé leur victime avec l'arme à feu. Ce dernier n'avait même pas eu le temps de penser à ce qui lui arrivait et voilà qu'il a reçu quelques coups de poignard. Son chauffeur, lui aussi, n'a pu rien face aux menaces des bandits.

Une somme de deux millions d'ariary a été subtilisée durant cette attaque à main armée en plein jour. Un homme qui a été témoin de l'acte a tenté d'intervenir. La réponse ne s'est pas fait attendre. Lui aussi, il a eu été blessé par l'objet tranchant des bandits. Les gens ont alerté la police et un ratissage s'est ensuivi sans rien donner.

Il n'y a rien de très étonnant car les malfrats connaissent les coins et recoins de ce quartier comme leurs poches. Les blessés ont été transportés à l'hôpital et leurs vies ne sont plus en danger, a-t-on appris de source médicale.

L'insécurité reste un problème de tous les jours dans le pays et pourtant aucun des candidats à la présidentielle ne présente des projets bien définis liés à cette lutte. Rien que du showbiz et du populisme...