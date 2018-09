*Il faut, à tout prix, la décrispation du climat politique, la non-utilisation de la machine à voter et le nettoyage du fichier électoral pour des élections crédibles, transparentes et inclusives.

Au cas contraire, l'Opposition Patriotique craint que le pays ne sombre dans une situation chaotique à cause des élections mal organisées. Elle souhaite que la solution aux trois ponts préalables précités, soit trouvée dans un délai raisonnable à travers une rencontre entre les Acteurs Politiques et ceux de la Société Civile, afin d'aller aux élections apaisées, celles qui rencontreront le consentement de toutes les sensibilités nationales et internationales.

Dans une déclaration dont la teneur est reprise, ci-dessous, l'Opposition Patriotique écrit à Antonio Guterres, le Secrétaire Général de l'Onu, pour solliciter, même si cela est déjà en cours au travers de tractations au Conseil de Sécurité, une implication accrue.

Opposition Patriotique

«OP»

Kinshasa, le 30 Août 2018

Au Secrétaire Général de l'Organisation des Unies

De et à New York - Etats Unis d'Amérique

Transmis copies pour information:

Au Président de l'Union Européenne

De et à Bruxelles - Belgique

Au Président de l'Union Africaine

De et à Addis-Abeba/Ethiopie

A la Conférence Episcopale Nationale du Congo (Cenco)

Aux Membres de l'Opposition

Aux Membres de la Société Civile

Tous De et à Kinshasa/République Démocratique du Congo

Monsieur le Secrétaire Général,

Concerne: l'organisation des élections crédibles

et apaisées en République Démocratique du Congo

Conformément à notre déclaration politique du 22 Juillet 2018 relative à la tenue des élections dans notre pays, nous, membres de l'Opposition Patriotique, tenons à réaffirmer notre position sur les trois points suivants: La description du climat politique, la non-utilisation de la machine à voter et le nettoyage du fichier électoral.

Eu égard à la description du climat politique: L'Opposition Patriotique exige la libération sans condition des personnalités politiques emblématiques qui sont en prison, ainsi que l'arrêt des poursuites judiciaires des opposants politiques et des membres de la société civile.

S'agissant de la non-utilisation de la machine à voter qui n'était pas prévue par la loi électorale: L'Opposition Patriotique refuse catégoriquement d'aller aux élections avec cette dernière, parce qu'elle suscite des vives tensions au sein de la majorité des électeurs qui désapprouvent son utilisation et soupçonnent la tricherie grâce à cette machine déjà planifiée par la Majorité Présidentielle.

Quant au nettoyage du fichier électoral: L'Opposition Patriotique ne tolèrera jamais que plusieurs millions des voies sans empreintes, c'est-à-dire, des électeurs fictifs soient affectés au camp de la Majorité Présidentielle lors des élections.

De peur que le pays ne sombre dans une situation chaotique à cause des élections mal organisées, l'Opposition Patriotique souhaite que la solution aux trois ponts préalables, ci-haut cités, soit trouvée dans un délai raisonnable à travers une rencontre entre les Acteurs Politiques et ceux de la Société Civile, afin d'aller aux élections apaisées, celles qui rencontreront le consentement de toutes les sensibilités nationales et internationales.

Dans l'attente d'une réflexion positive de votre part, Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, l'expression de nos sentiments patriotiques.

Pour l'Opposition Patriotique,

Président,