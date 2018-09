Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - En soutien à Kabila, le Katanga derrière Ramazani Shadary!

C'est comme une pluie de bénédictions qui ne cesse de tomber sur la tête d'Emmanuel Ramazani Shadary. Aussitôt désigné par Joseph Kabila comme Candidat Président de la République du FCC, les différentes plateformes ne cessent de manifester leur soutien indéfectible à ce haut cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie -PPRD-.

Pas plus loin après le Grand Kasaï, le week-end dernier, cette fois-ci, le mardi 28 août dernier, les filles et fils du Grand Katanga, réunis au sein de la Dynamique pour l'Eveil de la Conscience Katangaise "DECK" ont manifesté leur soutien à ce fils de Kasongo dans la province du Maniema. C'était donc autour de cette grandiose rencontre dans la salle de conférence de Roméo Golf à Kinshasa que ces notables ont témoigné leur accompagnement à Emmanuel Ramazani Shadary aux prochaines joutes électorales à la présidentielle.

Ne voulant pas garder sa langue en poche, l'homme à plusieurs ailes de soutien, E. Ramazani s'est déchaîné. "Je suis l'un des vous. Tout ce que j'ai accumulé dans ma formation a pour origine, le Katanga. En ce jour, je me sens bien car les filles et fils du Grand Katanga ont, sans ambages, démontré leur soutien à ma personne", a-t-il déclaré.

Pour sa part, le professeur Henri Mova Sakanyi, Vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a manifestement salué le choix du Raïs pour avoir jeté son dévolu sur Ramazani Shadary. Occasion pour Henri Mova de rappeler que le candidat du Front Commun pour le Congo est un digne fils du Grand Katanga car il y a passé l'essentiel de sa vie.

Pour joindre l'utile à l'agréable, le Professeur Docteur Félix Momat a, dans son mot d'ouverture, salué tout d'abord la mémoire de Mzee Laurent-Désiré Kabila, pour son apport positif à l'Eveil de la Conscience Katangaise. L'actuel Chef de l'État a une considération héroïque pour le maintien de la paix et de l'unité congolaise. Dans la même optique, poursuit-il, il est le père de la démocratie en Rd. Congo et la réincarnation de Nelson Mandela pour avoir accepté toutes formes d'ententes au nom du bien-être du peuple congolais, a-t-il insinué.

Le soutien à Shadary s'est matérialisé notamment par la présence de plusieurs gros poissons katangais dans la salle. L'on pouvait compter des députés et sénateurs, membres du gouvernement national et provincial, membres des cabinets du Chef de l'Etat et des ministres et tant d'autres personnalités. Poursuivant leurs activités, ce mercredi 29 août, les jeunes de différentes provinces de la RDC ont rejoint la DECK pour soutenir Joseph Kabila.

Chaque province, par sa délégation, a fait une déclaration de soutien au Président de la République sur le somptueux podium installé à Roméo Golf pour la circonstance. Tel un serment de fidélité et de loyauté, ils ont tous promis d'accompagner le candidat du FCC, choix de l'Autorité morale, jusqu'à la victoire ultime à la présidentielle du 23 décembre prochain. Bataille qui s'annonce rude et musclée.

S'adressant à la presse venue couvrir l'événement, Papy Pungu, s'est montré rassurant quant à l'accompagnement d'Emmanuel Ramazani Shadary par la jeunesse katangaise en particulier, et congolaise en général. Ce, grâce au parrainage de Joseph Kabila dont jouit le candidat du FCC. De manière générale, la DECK est un front pour la défense et la sauvegarde des acquis de la République.

Elle concerne toute la nation congolaise. Défendant les valeurs telles que patriotisme, le nationalisme, la souveraineté... De manière spécifique, les objectifs de la DECK se limitent dans l'espace Grand Katanga. Il s'agit de fédérer tous les Katangais, jeunes et vieux, hommes et femmes pour qu'ils agissent à sauvegarder la dignité et l'intérêt katangais.