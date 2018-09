Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Le Grand Equateur promet son soutien à Shadary !

Après autant de conquête, il faut dire que du côté du FCC, l'on affûte déjà les armes pour tirer de 100 boulets rouges au cœur des scrutins de décembre pour prétendre à la magistrature suprême. Ce sera rude. Donc, autant s'apprêter d'avance. Apparemment, l'heure est au rappel des troupes. Après le Kasaï, le Katanga et l'Equateur, à quelle province reviendra la prochaine palme d'accueil et de justification du choix, quoique tardif mais bien mesuré, du Raïs ?

C'est ici l'occasion de signaler qu'à l'issue de cette cérémonie de démonstration du soutien incontestable du Grand Equateur à la candidature de Shadary, le Vice-Premier ministre affecté au transport, José Makila a guidé vers l'autel de toutes les allocutions, une petite délégation composée du Ministre d'Etat au Commerce Extérieur, Jean-Lucien Bussa et celui des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Bienvenu Liyota, pour symboliser avec un vélo, une tortue, une lance ce moment, comme à le faire les congolais de la province de l'Equateur.

Au chapitre des souvenirs, le candidat du FCC taiseux depuis son baptême ne s'est pas empêché de sortir quelques back de son passage à la province de l'Equateur. En effet, il est pour lui plus que normal d'affirmer qu'il est chanceux d'avoir été un jour repéré dans une masse indénombrable par un équatorien, avant qu'il ne plaise au Chef de l'Etat de porter son dévolu sur sa personne, pour permettre à la Majorité de geler le bâton de commandement de l'Etat dans ses rangs et continuer, si pas, parachever tous les plans dans un pays qu'ils veulent modernisé.

Une grande et forte promesse jaillit de cette cérémonie remarquable dans la salle Panorama du Fleuve Congo Hôtel. Et oui ! Tout comme le Grand Kasaï et le Katanga, il y a peu, le Grand Equateur promet, à son tour, son soutien au Candidat du FCC, au corps à corps de décembre.

*Ils étaient venus nombreux l'accueillir au Kempinski Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Au coucher du mois des Augustes et Augustines, soit le 31 août, tout le Grand Equateur, chaleureusement représenté par la Tshuapa, la Mongala, le Sud et Nord-Ubangi ainsi que la province de l'Equateur, a ovationné son camarade Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du Front Commun pour le Congo, à la présidentielle du 23 décembre 2018.

