Le football congolais continu à faire parler de lui dans le continent africain. Le Tout-Puissant Mazembe Englebert a terminé premier de son groupe en Ligue de champions de la Caf, après son nul (1-1) hier mardi 28 août, devant Difaa El Jadida du Maroc, au stade TP Mazembe, à Lubumbashi. En Coupe de la Confédération, l'AS V.Club de Kinshasa qui continue à mener le jeu dans son groupe tient, elle-aussi, à terminer en pôle position. Les Dauphins Noirs jouent ce mercredi 29 août en déplacement, à Abidjan, contre Asec Mimosas.

Dans un groupe composé en majorité d'équipes magrébines, le TP Mazembe en est sorti victorieux, premier du groupe avec 12 points sans défaite. Pamphile Mihayo et ses poulains, se sont bien comportés durant cette campagne qu'ils ont commencée par une écrasante victoire à domicile face à Sétif (4-1). Ensuite, ils sont allés à la deuxième journée battre Difaa El Jadida du Maroc dans son propre terrain du Stade Mohamed V (0-2). A la troisième journée, c'était le tour de Mouloudia Club d'Alger de laisser sa peau à Kamalondo (1-0), réalisant un carton plein pour les Corbeaux à la manche aller. Au retour, il va réaliser un autre carton plein, mais cette fois-ci, un carton des matches nuls : MC Alger vs Mazembe (1-1) ; ES Sétif vs Mazembe (1-1) ; Mazembe vs Difaa (1-1). Ce dernier nul face a Difaâ El Jadida, a suffi pour Mazembe de clôturer la phase des groupes de la League des champions de la CAF, édition 2018 avec 12 points. Le match a été dominé par les hommes de Pamphile Mihayo qui ont finalement ouvert le score à la 86ème minute de jeu grâce à Ben Malango sur pénalty. Les Marocains ont vite réagi, en égalisant à la dernière minute grâce à Khoukhouche (90ème). Un but partout, score final malgré les quatre minutes additionnelles. Dans l'autre rencontre de ce groupe B, le Mouloudia Club d'Alger s'est incliné devant Entente Sportif Sétif (1-2). Avec cette victoire, l'Entente sétifienne prend la deuxième place du groupe et se qualifie avec le TP Mazembe pour les quarts de finales.

Asec Mimosas- Vclub ce mardi à 16 heures

A son tour, l'AS V.Club joue contre Asec Mimosas ce mercredi 29 août, sous le coup de 16h, heures de Kinshasa, au stade Félix Houphouët Boigny d'Abidjan. L'équipe a quitté Kinshasa depuis dimanche matin pour Abidjan en Côte d'Ivoire. La délégation est forte de 37 personnes dont 18 joueurs. Il s'agit de : Lukong Nelson, Lomboto Hervé, Djuma Shabani, BafolaDido, Ngonda Muzinga Glody, Luzolo Sita Ernest, Bangala Litombo Yannick, Makwekwe Kupa Reddy, Kalonji Dharles, Munganga Omba Nelson, Ngoma Luamba Fabrice, MolokoDucapel Jésus, Makusu Mundele Jean Marc, Ngudikama Emmanuel, Muzungu Lokombe Shadrack, Ngoy Emomo Eddy, Mani Banga et Mukoko Batezadio).

Il est à signaler que le milieu de terrain Mukoko Tonombe «Lenga» Serge est suspendu pour cumul de cartons.