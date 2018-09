Comme initialement prévu, le Gouvernement a mis le cap sur les travaux de finissage dans différents Sites de Barrages à travers le pays. Ainsi, déterminé à matérialiser la promesse du chef de l'Etat, savoir celle d'alimenter les provinces du Kwilu et du Kasaï en énergie électrique, le Ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques, Jean-Marie Ingele Ifoto, en tête d'une forte délégation interministérielle et des techniciens, a palpé du doigt l'évolution des travaux qui tendent pratiquement vers la fin. Il a effectué une mission d'inspection et de préparation des plans d'exécution pour la Construction des lignes de Transport et Réseaux de Distribution du courant électrique dans cette partie de la République.

Cette mission s'est effectuée en date du 20 au 27 août 2018 par le Ministre de Tutelle et les cadres techniques qui constituaient sa suite. En effet, avec ses collègues du gouvernement, Ingele Ifoto s'est rendu au site de Kakobola, transitant par Gungu pour chuter à Idiofa où devrait passer les lignes de transport et réseaux de distribution du courant.

"Nous sommes venus faire un état des lieux et nous rendre compte que d'ici là les travaux de construction des lignes de transport et distribution des réseaux associés vont devoir démarrer. Pour cela, il nécessitait de vérifier si la centrale elle-même répond aux normes qu'il faut. C'est ce que nous venons de faire avec l'œil vigilant des membres du gouvernement. Les techniciens congolais et indiens sont tous d'accord pour le début des travaux qui pourra apporter de l'électricité dans la ville de Kikwit, dans la Cité d'Idiofa et Gungu", a-t-il épilogué. Persuadé que la capacité financière et la volonté politique sont elles aussi de la partie, il a estimé à 6 mois le temps qu'il reste pour parachever ces travaux qui précèdent l'arrivée du Chef de l'Etat sur le site.

Plus que six mois...

Le Ministre a accompagné le Contractant EPC, le consortium de Mohan Energie Corporation Pvt Ltd qui a eu l'occasion de visiter les sites du projet de la Centrale Hydroélectrique de Kakobola, en vue de préparer leurs plans d'exécution, pour le lancement des projets de construction des lignes de Transport et l'établissement des réseaux de Distribution.

Ce barrage a une Capacité de 10,5 Mégawatts répartis dans la ville de Kikwit avec 6,5 MW, Gungu 1 MW, Idiofa 1,5 MW, et le reste des MW desservent les entités environnantes de Kakobola.

Partout où il est passé, Ingele Ifoto et sa suite ont été triomphalement accueilli par les administrateurs de ces territoires et la population de Gungu et Idiofa.

Le ministre de l'Energie a appelé la population à accueillir favorablement les Indiens venus pour ce travail de construction des lignes. Et aux chefs coutumiers, il leur a demandé de s'approprier le projet pour son aboutissement heureux.