Et, enfin, il a bouclé son speech par cette phrase: "Restons tous derrière le Président du Parti, Félix Tshisekedi, notre Josué qui poursuit correctement et sans faille le combat politique de Feu Docteur Etienne Tshisekedi ayant joué le rôle de Moïse de la Bible".

De Mbuji-Mayi, Kumba, Ngandanjika, Luputa et Tshilenge, Augustin Kabuya a saisi ces opportunités pour présenter les candidats alignés par le Parti aux législatives nationales et aux provinciales.

