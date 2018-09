Congo-Kinshasa: Kinshasa - La CENI affiche les listes provisoires d'électeurs aujourd'hui !

Norbert Basengezi Katintima, le Vice-président de la Commission Electorale Nationale Indépendante -CENI, a annoncé que les listes provisoires d'électeurs seront, d'abord, affichées le lundi 3 septembre 2018 dans les différents sites de vote de la Ville-Province de Kinshasa et, ensuite, dans les provinces.

Au cours d'une séance d'échange d'informations avec les journalistes sur les étapes franchies et à franchir de ce processus électoral, il a tour après tour évoqué les questions juridiques, politiques et sociaux, financiers et logistiques aux caractéristiques de la machine à voter, la problématique des électeurs sans empreintes ainsi que les candidatures invalidées." Leur présence est autorisée par l'article 22 des mesures d'application de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs", a souligné le Vice-président de la CENI.

Sur le plan juridique, il a salué la célérité avec laquelle le Parlement a doté la CENI des outils juridiques nécessaires pour la réalisation de sa mission. Il s'agit de deux lois portant identification et enrôlement des électeurs et celle de l'organisation des élections du 23 décembre 2018. Au plan politique et social, il a reconnu le travail fait par les politiques à travers leurs Partis et Regroupements politiques qui, à chaque fois, ont répondu à des réunions du comité de liaison. Il n'a pas méconnu l'implication des confessions religieuses et des médias. Mais, sur le terrain, il a manifesté ses mécontentement pour avoir constaté qu'il n'y a pas eu des témoins alors que : " c'est l'une des conditions pour organiser des élections apaisées", avait-t-il déclaré.

Au niveau financier et logistique, le Vice-président de la CENI a affirmé :"nous n'avons jamais eu de financements extérieurs, ni pour la révision du fichier électoral, ni pour l'achat des matériels notamment camions, camionnettes, motos, moteurs hors-bords". Par ailleurs, il a fait savoir que 50 camions, 97 camionnettes, 50 moteurs hors-bords et 1500 motos et des vélos sont achetés par le gouvernement de la RDC. "Ces matériels sont en route et le Président de la CENI est à Séoul pour l'expédition des machines à voter où plus de 70.000 sont déjà produites". En outre, il a ajouté que ces machines sont victimes de l'intoxication due à la peur des acteurs politiques comme en 2006 où l'on voyait déjà des photos de Joseph Kabila dans les kits bureautiques ou en 2011 dans le stylo prévu par la CENI pour le vote".

Empreintes illisibles

Pour mettre fin à l'intoxication concernant les électeurs dont les empreintes sont illisibles dans le fichier électoral, Norbert Basengezi a informé en rappelant que leur présence est autorisé par l'article 22 des mesures d'application de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs.

«Ces listes seront affichées partout à Kinshasa et prochainement en provinces en vue d'éventuelles corrections sur les identités des électeurs et de permettre à ces derniers de prendre connaissance des sites de vote», a précisé Norbert Basengezi. Selon lui : «les radiés ou doublons ne figureront pas sur les listes provisoires et définitives qui seront affichées le 22 octobre 2018 après correction».

Basengezi a, à cette occasion, au nom du président de la CENI et de l'Assemblée plénière, invité les leaders de toutes tendances politiques et de la société civile ainsi que les électeurs à consulter dès ce lundi les listes provisoires afin d'éviter toute intoxication. Il a confirmé que « tout le mois de septembre sera consacré au repérage des bureaux de vote (BVD) et à l'identification des superviseurs et agents membres des BVD. La CENI a prévu à, cet effet, 640.000 agents à engager».